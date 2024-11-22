吳浩康自爆出軌矛盾心情 認知衰兼唔信有男人冇滾過

41歲吳浩康（Deep）2022年與郭思琳結婚，並於同年誕下兒子「撑撑」，化身愛家好男人。吳浩康去年宣布約滿離開經紀公司，近年仲轉行做地盤養家，努力洗甩渣男形象兼獲封「職安真漢子」。早前吳浩康就現身由田蕊妮、蝦頭（楊詩敏）以及貝依霖主持嘅《港女又萬歲》，除咗剖白當年出軌嘅矛盾心情，更大方談及男人會唔會「滾」嘅話題……

