吳浩康3號波照返地盤賺錢自嘲「好鍾意返工」 自爆每月支出至少X萬
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吳浩康（Deep）近年為了養家餬口，毅然決然地轉行成為一名地盤工人。平時經常將日常生活放到社交平台分享，獲封為「職安真漢子」。日前，吳浩康在社交平台自嘲「好鍾意返工」，又大爆每月支出，直指「就嚟要賣腎」！
吳浩康3號波照返地盤賺錢
昨日香港掛起3號風球，橫風橫雨但依然無阻吳浩康前往地盤工作。Deep在社交平台上發布了一段視頻，展示自己在中環搭建S2O潑水音樂節的舞臺。Deep和他的同事們也DIY了一個避雨區，用大木板和木梯搭建，足見他們的機智和團隊合作，又發文自嘲：「#好鍾意返工 #自製避雨空間 #中環海濱 #搭架」。
廣告接不斷 翻紅後仍堅持返地盤
儘管近月來吳浩康在廣告界的工作接踵而來，他依然堅持不懈地回到地盤。他在回應媒體查詢時表示，不會因為幕前事業有所起色就放棄地盤工作，又自爆每個月支出5萬元：「#其實都唔想做㗎無錢咋#每個月支出最少5萬#唔好話要返地盤#就嚟要賣腎#最衰我虧」。
網民大讚真男人：Respect！
吳浩康每次上傳有關地盤的日常生活都會引來大批網民熱議，不少網民都大讚對吳浩康改觀，又讚他是「真男人」：「懂得保護家人嘅人好值得大家支持」、「真男人，真心佩服」、「比以前更欣賞佢。作為藝人，有機會出鏡係好事。但作為人哋老公、爸爸，願意為養家搵錢，不怕別人知道而繼續做建築，真係比個讚佢」等。
圖片來源：IG@ngdeep