吳浩康3號波照返地盤賺錢自嘲「好鍾意返工」 自爆每月支出至少X萬

吳浩康（Deep）近年為了養家餬口，毅然決然地轉行成為一名地盤工人。平時經常將日常生活放到社交平台分享，獲封為「職安真漢子」。日前，吳浩康在社交平台自嘲「好鍾意返工」，又大爆每月支出，直指「就嚟要賣腎」！

