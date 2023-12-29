40歲吳浩康介紹5星級地盤飯獲讚真男人 網民：同張致恆好大對比

現年40歲的吳浩康（Deep）上月離開英皇娛樂之後重新出發，自淡出幕前後已轉做地盤工人一段時間，日前吳浩康拍片分享地盤工作點滴，更親身介紹「地盤飯」，不少網民大讚他夠晒貼地，獲封真男人！更有網民不其然地想起同樣有妻兒要養的張致恆⋯⋯