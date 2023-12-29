40歲吳浩康介紹5星級地盤飯獲讚真男人 網民：同張致恆好大對比
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現年40歲的吳浩康（Deep）上月離開英皇娛樂之後重新出發，自淡出幕前後已轉做地盤工人一段時間，日前吳浩康拍片分享地盤工作點滴，更親身介紹「地盤飯」，不少網民大讚他夠晒貼地，獲封真男人！更有網民不其然地想起同樣有妻兒要養的張致恆⋯⋯
吳浩康開工食40蚊「地盤飯」
吳浩康拍片分享地盤工作點滴，向大家介紹平日食的「地盤飯」究竟係點：
「到底地盤飯係點嘅呢？平時我哋係點樣落order同攞飯嘅呢？幾多錢？品質係點？今次我介紹呢間係5星級服務嘅飯車，品質就留返俾各位師父去評價！但係唔知大家估唔估到當中有啲咩飯呢？各位工友開飯啦！」
吳浩康豎起拇指感滿足
片中所見，吳浩康在淺水灣工地工作，午餐時間就往外賣車買了飯盒和飲料。根據他分享的餐牌，每個飯盒價格為40蚊，價格相當實惠。飯盒的菜式有多種選擇，包括豉椒肉片、涼瓜牛肉飯、咖喱牛肉飯等等。吳浩康選擇了支竹豆腐火腩飯，並與工友一起坐下來享用午餐。最後，他還豎起拇指的姿勢表示對飯盒的讚賞，看起來非常滿足。
吳浩康獲讚真男人 同行爆真實一面：無乜架子
不少網民大讚他夠晒貼地，獲封真男人！見到吳浩康平凡生活，自由自在，不禁表示：「佩服」、「真男人」、「日頭做地盤 夜晚教唱歌 應該過到生活」更有從事地盤工的網友大爆撞過吳浩康：「佢係我個盤做過野，真人都幾好傾，無乜架子，我仲問佢點解做地盤，佢都照直講」
網民笑指：同張致恆好大對比
另一方面，見到吳浩康咁勤力，不少網民更提起同樣有妻兒要養的張致恆，「同張致恆好大對比」、「steven兩公婆學下野啦，唔係乞食可以乞到一世」、「起碼真係靠自己雙手賺辛苦錢 唔係做寄生蟲 日日嗌慘」
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圖片來源：IG@ngdeep、IG@stevencheung