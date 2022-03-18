吳浩康大肚老婆郭思琳確診 全靠5招自救 康復才行禮結婚
吳浩康等郭思琳康復先行禮
有指郭思琳早前中招，由於與患有心臟病的吳浩康爸爸同住，所以兩口子更加擔心﹗吳浩康回應時證實郭思琳早前中招，現已康復，多謝大家關心，Deep話：「思琳喺二月底確診同埋有咗BB，所以我哋用最天然方法，食中藥去處理，可以照顧BB同媽媽的身體，因為屋企有老人家，思琳都好擔心會傳染畀我爸爸，所以自我隔離咗14日，早晚都做檢測試，喺舉行婚禮前已經好番一段時間﹗」
郭思琳靠1個好老公＋5招自救 康復即做產檢
郭思琳回應時指自己病情輕微，只是流鼻水、少少咳嗽及喉嚨痛，她提醒大家千祈不要亂食藥，她透過網上診症主要食中藥治療，其次是飲大量開水，以及不時以鹽水潄口，去舒緩痛楚及有消炎作用，另外不時飲檸檬水去補足維他命C，每日都拉開窗簾曬太陽，就是靠呢5招自救﹗連續早晚做檢測，由中招到變回陰性約7日，但為安全起見，自我隔離足留在房間足14 日﹗她大讚全靠吳浩康好幫手，將全屋消毒，為了她做了廳長兩星期，又隔住房門跟她傾電話及唱歌為她解悶﹗
吳浩康郭思琳正式註冊做夫妻 雙喜臨門獲老闆封大利是：佢係我半個爸爸
現年35歲的「格鬥女神」郭思琳，與38歲的吳浩康（Deep）去年開始低調拍拖，近日更爆出結婚喜訊，原來郭思琳已陀B三個月，雙喜臨門，於3月5日Deep公開回應結婚消息，更大讚郭思琳是他理想的另一半！二人在3月15日正式註冊並舉行小型婚禮！
吳浩康愛的宣言
婚禮上當然少不了「愛的宣言」，Deep謂度了多個晚上，「都係圍繞住多謝佢，多謝佢願意嫁俾我、願意同我一齊去經歷我哋嘅人生、願意同我一齊去遮風擋雨。我哋各自對大家嘅承諾，就留番俾我哋兩夫妻啦，多謝大家嘅祝福、多謝大家嘅關心。」Margiela則說：「佢同我結婚已經係一個承諾嚟㗎啦，所以佢唔駛講我已經收到晒。」準備婚禮期間，亦發生不少 「蝦碌」事，Deep謂：「過程雖然好簡單，但係蝦碌嘢都多，因為而家啲速遞、運輸都受到影響，所以變咗我哋訂咗好多裝飾嘅嘢其實都好多冇嚟，最後我哋係喺山邊執樹枝，去完成個裝飾。」
吳浩康承諾會補擺酒
由於疫情期間舉行婚禮，所以未能邀請太多親友出席，Deep表示一定會補辦婚宴，「之後一定會補擺婚禮嘅，但我哋想注咗冊先，所以今次唔好意思，請唔到好多嘅朋友嚟，亦都招呼唔到各位嘅傳媒朋友，所以多多見諒。」正式註冊時，Deep跟Margiela更是喊唔停，Deep謂：「註冊好緊張，冇諗過咁緊張，都好多感動，特別係我自己見到自己爸爸喺度，其實我都冇乜點停過喊。」Margiela見Deep喊到「決堤」，自己都忍不住，「我冇諗過會喊得咁犀利，我一見到佢喊我又忍唔住喊，佢太眼淺啦，我成日要安撫佢。」
疫下婚禮，吳浩康自認多蝦碌
提到疫情下舉行婚禮，Deep坦言無論疫情與否，都是最難忘，「因為冇經驗，蝦碌百出，感謝太太嘅包容，雖然冇一個十全十美嘅婚禮，但亦都係疫情見證下嘅一個完美婚禮。」問到Margiela婚後第一課，她笑說要「見識」婚姻的恐怖，「我覺得有太多嘢要去學習，尤其是要學做一個好嘅太太、好嘅媽媽，同埋我同你嘅相處啦，呢個係人生課題，太多嘢要學，因為我未經歷，我都係啱啱新婚，所以我暫時覺得我哋嘅相處係大前題，好多人都話結咗婚後係另一個境界，我都想快啲經歷吓睇吓有幾恐怖，哈哈。」
吳浩康雙喜臨門
除了成為「人夫」， Deep亦快將成為爸爸，問到首胎是仔定女，Deep表示要保持神秘感暫不透露，但仔女都鍾意，「其實仔定女都會好鍾意，因為自己都好期待。而家我哋兩個都係專注喺第一個小朋友度先，因為都係第一次做爸爸媽媽，所以有好多嘢都未知，好多情況要兼顧啲乜嘢，所以我哋嘅焦點都係喺呢個bb度先。」Deep透露老闆楊受成博士會送大利是給BB，「老闆楊生話會封大利事俾我個BB，其實收到老闆嘅祝福已經好開心啦，因為老闆真係睇住我成長，照顧咗我二十年，都係我半個爸爸，所以有自己咁尊敬嘅人嘅祝福，其實已經係好大嘅禮物。」
睇返之前二人宣布結婚嘅報道：
吳浩康閃婚：我要結婚了！
吳浩康與郭思琳低調拍拖逾半年，日前被爆已在上月入紙申請註冊結婚，原定於3月到婚姻登記處舉行婚禮，但現在要待疫情過去，才能大排筵席。對於今次結婚的消息，Deep開心同大家分享：「多謝大家的關心，我好開心和大家分享呢個喜訊，我要結婚了！我遇到一個理想的另一半，所以我們決定一齊行埋我們的人生。」
吳浩康：我要做爸爸了
而講起雙喜臨門，Deep表示：「好多謝大家的祝福，自己嚟緊都面臨一個好大嘅挑戰。因為我要做爸爸了。依家開始都有好多嘢需要學習，無論係生活上，以及同另一半相處上。無論喺任何事上面都有好多需要學習，依家都係學習當中，好期待。」
希望大家都身體健康
最後Deep說：「再一次多謝大家嘅祝福，好開心同大家分享呢件事，喺疫情底下大家都好唔容易，希望大家都身體健康，好好保重！」
前度都係優質筍盤
吳浩康出道20年來情史豐富，仲個個都係優質筍盤，其中公開過的前度女友，包括有TVB視后胡定欣、拿督千金莊鍶敏（前名莊思敏）、同公司師妹鍾舒漫、ViuTV女神李昭南以及36G咪神崔碧珈。其中李昭南曾與吳浩康拍拖兩年，2018年宣布分手時，她對吳浩康表示：「你永遠都係我尊重嘅師兄同好朋友，永遠感激你對我嘅愛錫，永遠支持你！繼續努力，繼續加油！」