吳浩康勸雯雯唔好搞張致恆 女方嬲嬲反擊：問心無愧

40歲歌手吳浩康（Deep）離開英皇娛樂後，為了養家餬口，毅然轉做「職安真漢子」，這份堅持和顧家贏得一致讚賞，吳浩康早前在YouTube節目中勸張致恆（Steven）太太不要公開搞老公，就觸動女方嬲嬲反擊！