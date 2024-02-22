吳浩康勸雯雯唔好搞張致恆 女方嬲嬲反擊：問心無愧
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40歲歌手吳浩康（Deep）離開英皇娛樂後，為了養家餬口，毅然轉做「職安真漢子」，這份堅持和顧家贏得一致讚賞，吳浩康早前在YouTube節目中勸張致恆（Steven）太太不要公開搞老公，就觸動女方嬲嬲反擊！
吳浩康勸雯雯唔好搞張致恆
Deep早前在周國豐、伍仲衡主持的YouTube節目《週五有周伍》做嘉賓，在節目中亦有提起有家室的「離婚界KOL」張致恒。伍仲衡指：「張致恒幫你唔少喎」，Deep回應：「我喺IG出第三條片嗰陣，有個工友同我講，你再出呢啲片，你個friend死喇喎！其實呢我哋仲有聯絡，衰仔。」
在節目中他向Steven太太區燕雯（雯雯）建議不要公開搞丈夫。：「佢老婆唔好搞佢得唔得呀？唔好公開搞，匿埋搞，畀啲空間佢搵吓食！」Deep再指自己都試過有好谷底時候，但靠自身努力克服困難，做正行正業，盡力維持好屋企。
雯雯嬲嬲反擊：問心無愧
對於Deep的忠告，雯雯昨（21日）在社交平台上發表了自己的看法：
「我問心無愧，做自己想做嘅嘢，講自己想講嘅嘢，喺自己平台做自己。我唔需要人認同，亦唔需要批評我啱與錯。」。
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圖片來源：IG@ngdeep、伍仲衡@Facebook、ig@stevencheung、IG@ugly_mama