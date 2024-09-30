吳浩康自爆經濟狀況有改善 39字回應為張致恒介紹工作
吳浩康樂意為張致恆介紹工作
在談到張致恒之前爆開工不足，再度向網友借錢，吳浩康表示，他和好友張致恆雖然都面臨工作不足的困境，但他們之間的友情讓他們在對方需要時才會提供幫助。「我同Steven兩個都是男人，男人的關係和友情一般都是等對方有需要才開口，那我就看看怎樣配合。」他透露，如果有客戶對Steven感興趣，他不介意推薦對方。「如果客人有興趣找到我，我都會介紹比佢。（你對他有信心？）客人有興趣咪介紹之嘛，又唔係我請佢！」這顯示了他對朋友的支持和願意協助對方的態度。
吳浩康自爆經濟狀況有改善
此外，吳浩康分享了他最近到澳洲進行街頭表演的經歷，這趟旅程主要是參加佈道會和進行傳教活動。他坦言這次的機票是朋友贈送的，並高興地提到自己的經濟和工作狀況有了顯著的改善。「其實我係去報道會同傳教，同當地朋友傾開知道大家都有思鄉，所以即席街頭表演比大家開心嚇！有啲人話我『唔係沒錢的咩？點解咁有錢飛去澳洲做Busking？』，其實是誤會啦，機票係人地買比我嘅，我都坦白講，我其實經濟狀況同工作狀況都已經改善咗很多，多謝大家關心！艱難時期同大家分享，依家好啲都會同大家講。」
張致恒呻開工不足問網民借錢不足一個月「打回原形」
早在上星期日（22日），雯雯就突然在IG移除頭像，又發限時動態放負：完完全全 既然冇路再行，只有齊齊離開，大家冇負擔」「 再努力都係會又跌返落，其實真係好攰」。網民當時已經開始猜測雯雯一家是否又想向網民借錢。果然不出網民所料，昨晚（26日），Steven在限時動態發文，呻開工不足問網民借錢：「因為今個月開工不足，所以導致屋企收入唔夠，認真想問下有冇人可以幫幫手？」Steven月初才晒出一家六口的家庭照，表明為孩子努力生存，如今不足一個月又好似「打回原形」
網民：真係煩到嘔
Steven在月初才上傳全家福，慶幸自己終於可以照顧一家六口；不足一個月，Steven同雯雯又再次發文呻窮，令一班網民都睇到煩：「好煩呀，佢自己唔識自食其力咩？去政府拎宗缓都得啫」「其實生咗2個就知道每日都會好忙！我唔明點解仲會有第3第4個！」「自已生自已養,千祈咪眾籌」「有手有腳點解唔可以努力D，馬死落地行」「好X煩」等。
張致恒激罕曬1家6口幸福合照
不過在9月初，張致恒在社交平台上積極分享他作為「職安真漢子」的工作照片，展現出他為家庭奮鬥的積極態度。在兒子張天樂的一歲生日這天，他特意分享了一家六口的家庭照，並寫下感性的話語：「張天樂一歲生日啦，呢張相就係我哋平時嘅生活寫照，四個仔真係好難搞，根本冇可能可以正常影到一張相，但係可以照顧一個屋企係我嘅福分，我鍾意呢一份熱鬧」
張致恒再爆17字金句承諾盡父親責任：「雖然係辛苦，但係總好過唔知為乜生存！」
網民紛紛留言鼓勵
見到張致恒終於改過自身，願意為家庭出一份力、積極搵錢，一班網民都替張致恒感到非常高興，紛紛留言鼓勵：「加油呀，冇嘢係搞唔掂嘅，只要努力就得㗎喇」「世上無難事 只要肯堅持 男人無話做唔到嘅事 記住」「咁咪幾好，唔好再呻死死死，努力捱下去，捱捱下就有出頭天。」「養四個小朋友唔易 樂生日快樂」。
張致恒晒1相力證修心養性
張致恒日前在限時動態晒出1張佈滿塵埃嘅安全鞋的照片，並配文表示：「休息一陣先」、「肚餓啊！」力證自己大熱天時都認真開工，修心養性努力賺錢養家，獲唔少網民表示希望張致恒可以捱到耐啲：「今次真係要爭氣啲喇，唔好又半途而廢」、「努力工作，你頭家靠你」、「捱得到就贏㗎喇」、「希望你今次真係修心養性啦」
張致恒地盤開工網民唔睇好 有人質疑扮勤力博洗底 有人叮囑工友1件事
張致恒（Steven）一家六口屢陷財困，更曾出動收款QR Code，求網民「捐錢」，直到上月張致恒公布考獲地盤「平安卡」的喜訊，成為繼吳浩康後第二個藝人撈過界做「職安真漢子」，近日更有網民影到張致恒在地盤開工的照片！
張致恒 被發現已到地盤開工
有網民分享了張致恒在地盤工作的照片，並留言鼓勵他：「努力工作吧，希望能堅持。」睇翻張致恒曾在上月公布成功考取了地盤「平安卡」（即「建造業安全訓練證明書」）的喜訊，並說：「終於有啦！有冇地盤即pay介紹？」
臉帶笑容身型變清減
在被捕獲的照片中，可以見到張致恒頭戴黃色安全帽，穿著灰色上衣配黑色褲，身型比起以往清減了不少，但臉上帶著笑容，同工友有傾有講，似乎心情不俗。
有網民鼓勵：自食其力不丟人
許多網民都對張致恒終於有工開表示支持，紛紛留言為他打氣：「加油啊，腳踏實地總歸是好的，希望能堅持」、「只要努力工作賺錢養家就值得鼓勵，要好好堅持工作啊，要養小朋友們的」、「自食其力不丟人，希望他能堅持吧」。
雯雯早前欠租面臨被逼遷
雯雯上月底透露，因長時間欠租，房東給予最後通牒，要求他們在6月30日前搬家。她無奈地表示：「依家咁即係叫我去死？」雖然最終找到人幫忙支付租金，但她的言論中流露出絕望，她說：「我連狗都不會放棄，更何況小朋友？所以如果要瞓街，不如一齊離開，唔係發悔（晦）氣，而係冇人會明白，係冇路行。」
夫妻罕有齊心否認收7萬
張致恒早前接連在內地登台演出，引起網民熱烈討論，卻被疑似知情人爆出其登台歌酬多達7萬，疑因此引來債主的追數，令Steven急急在其IG限時動態作出否認：「拜託你唔好亂寫可以嗎？搞到個個都嚟問我係咪收七萬，係收七萬我就唔使咁閉翳啦！」雯雯也極速表示：「七萬？如果係，我而家唔使咁乞丐。」夫妻罕有齊心。
張致恒承諾：有多餘嘅錢我一定會還
其後Steven再出限時動態，指網友只是亂講：「我收七萬蚊一場我就唔使咁辛苦去打工啦，就係網友一句亂講嘅說話搞到我而家好麻煩，我只係想努力工作努力生存努力搵錢，求下你哋畀條路我行啦，應付到屋企開支，如果有多餘嘅錢我一定會還畀人。」