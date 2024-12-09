吳浩康大爆請唔起張致恒原因 做地盤兩年多成功升呢做老闆
廣告
吳浩康（Deep）最近升呢做老闆，與朋友合資開設了一家棚架工程公司，日前他出席活動時，就大方講到請唔起老友張致恒做員工的原因。
吳浩康 新角色與挑戰
吳浩康在地盤工作已超過兩年，在活動中，他分享了近期的新嘗試和挑戰：「其實我是召集了一班朋友一齊去開工，但是朋友當中要搵一個代表，所以我去開一間公司去代替大家收錢，所謂自己公司做第一單工程，就是口中所謂建築公司老闆，我真的絕對是一個小判頭當中的小判頭，保障工友會有糧出。（太太幫你管數？）我老婆唔會咁笨，你會唔會成日想同個傻佬一齊做嘢？我成日都會蝦老婆，所以老婆先唔會咁笨。」
關於聘請張致恒看法
當被問及是否會考慮聘請好友張致恒加入他的新公司時，Deep坦言與Steven有聯繫，但並不打算聘請他作為「員工」：「我未必請得起佢！佢私下有搵過我，總之有些條款我又未必會立刻行動。坦白講，佢冇問過我，我唔係說我可以請佢，只是佢嚟搵我嘅話，我都歡迎。（點解請張致恒唔起？佢人工高？）我請完佢之後引來注目，會有好多人嚟影佢！我請佢等於搞佢，其實每一次攞我哋做對比，我都會唔開心，因為我哋係朋友！」
撰文：東方新地圖片來源：IG@ngdeep、IG＠stevencheung