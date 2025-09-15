《聲秀》學員遭淘汰！遭網民狠批選唱《浮誇》自不量力
歌唱選秀節目《聲秀》昨晚（14日）的戰況進入白熱化階段，再度有兩名學員需要告別舞台，氣氛傷感。在眾多被淘汰的學員中，吳浩康（Deep）組的學員林錦興（小林）的出局，最令人意想不到的，是導師吳浩康竟一反常態，對著鏡頭毫不留情地作出沉重批評，震撼網民。
吳浩康罕有動怒狠批愛徒
面對愛徒小林的遺憾止步，導師吳浩康沒有送上安慰，反而罕有地在鏡頭前嚴肅訓話，直指對方不夠努力，場面尷尬。吳浩康更以過來人身分，語重心長地勸勉小林，沉重地表示：「唔好再創造遺憾！」，一番話震撼在場眾人，氣氛相當凝重。
愛之深責之切望學員反省
吳浩康的嚴厲批評，被不少網民解讀為「愛之深，責之切」。他似乎是看到學員小林有著極高的潛力，卻因不夠努力而未能發揮，才會如此心痛。吳浩康以自身經歷作為教訓，希望小林能及時醒悟，不要重蹈覆轍，白白浪費自己的天賦與機會，言辭間充滿了對學員的惋惜與期望。
網民熱議揀錯歌自不量力
小林的表現亦引發網民激烈討論，不少留言直指他選唱高難度的歌曲《浮誇》是判斷失誤，根本沒有能力駕馭。有網民狠批：「10分難度既歌得3分技術又點會駕馭到」，認為他明知自己弱點卻仍要挑戰，是做不到歌手的表現，白白浪費了一個寶貴的參賽機會。
反對聲音質疑導師欠大方
然而，並非所有人都認同吳浩康的做法。有部分網民認為，作為導師在學員被淘汰後應該給予鼓勵，而非「踩多腳」。有留言批評吳浩康的訓話「真係肉酸，超級唔大方，又小家」，認為他可以有更好的處理方式，而不是在鏡頭前讓學員難堪。
