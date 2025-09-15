《聲秀》學員遭淘汰！遭網民狠批選唱《浮誇》自不量力

歌唱選秀節目《聲秀》昨晚（14日）的戰況進入白熱化階段，再度有兩名學員需要告別舞台，氣氛傷感。在眾多被淘汰的學員中，吳浩康（Deep）組的學員林錦興（小林）的出局，最令人意想不到的，是導師吳浩康竟一反常態，對著鏡頭毫不留情地作出沉重批評，震撼網民。