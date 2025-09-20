吳浩康《聲秀》含淚訓勉學員惹「侮辱」爭議｜一刀不剪片曝光真相 網民反讚：用心良苦！

吳浩康（Deep）在歌唱比賽《聲秀》中，因組員林錦興表現失準遭淘汰而痛心訓勉，豈料卻引爆網上「侮辱」爭議，指控播出版本經過刪剪。節目組昨晚（19日）公開一刀不剪完整片段後，輿論竟180度大逆轉，究竟Deep現場到底說了甚麼，足以讓網民由狠批變激讚？