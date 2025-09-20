吳浩康《聲秀》含淚訓勉學員惹「侮辱」爭議｜一刀不剪片曝光真相 網民反讚：用心良苦！
《聲秀》現場畫面流出 吳浩康含淚訓話林錦興
在《聲秀》第三輪對決中，吳浩康的組員林錦興（小林）因獻唱《浮誇》時表現不佳而被淘汰。賽後小林率先向導師道歉，承認是自己沒有好好安排時間練習。面對學員的歉意，身為導師的吳浩康難掩失望與痛心，眼泛淚光、強忍淚水地向對方說了一番話。然而，節目播出後，網上卻開始流傳不同說法，聲稱吳浩康在錄影現場的言論帶有「侮辱」成份，而播出版本經過修飾，事件隨即在網上發酵，引發大量對吳浩康的負面揣測與討論，令他一度捲入輿論風波。
吳浩康痛心疾首金句連發：唔好再創造遺憾
為平息風波及還原真相，節目組官方社交平台在昨日（19日）公開了吳浩康「訓勉」的一刀不剪完整片段。片中所見，吳浩康全程語氣沉重但真誠，他直指小林在訓練過程中有大量時間可以扭轉結果，但對方卻選擇了放棄，白白浪費機會。他更以自己和對方即將為人父的身份作出提醒，希望小林能真正學會「責任感」這重要課題，言辭間充滿著恨鐵不成鋼的惋惜之情。
「接落嚟要做人爸爸，要學識珍惜，要學識面對，唔好再解釋喇。解釋只係解釋之前點解我會做得唔好，唔好再創造遺憾。」
吳浩康更提醒小林，將來作為父親，責任更大，不能再輕易忘記事情：「如果唔係第日個仔要打疫苗，你都唔記得，咁就慘」，最後更語重心長地祝福對方「加油，且行，且珍惜」，整段對話充滿著前輩對後輩的懇切教誨。
網民洗版式力撐吳浩康：呢啲先係肺腑之言
完整片段曝光後，網上輿論瞬間逆轉，大批網民湧入留言區力撐吳浩康，徹底洗清了「侮辱」的污名。網民普遍認為吳浩康的說話不但沒有侮辱成份，反而是非常真誠的肺腑之言，完全感受到他對學員的著緊和愛護。留言區被讚賞聲洗版：
「一啲都無侮辱佢，仲好語重心長地勸勉佢」
「完全係恨鐵不成鋼 Feel 啦」
「其實吳浩康講得好好，好有道理」
「唔係侮辱，係袋錢落佢袋」
「一啲侮辱成份都冇，只係肺腑之言，好真誠」
更有不少網民感謝節目組公開原片，認為此舉是還了吳浩康一個公道，大讚他的訓勉是給予學員最寶貴的一課。