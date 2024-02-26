郭思琳發文撐吳浩康個唱獲讚旺夫 網民：你哋以後會越嚟越好
老婆郭思琳甜爆力撐：知道今天一切得來不易
身為吳太的郭思琳，對於Deep的努力和付出有最深刻理解。她在社交平台上發文，表達了對丈夫的欣賞和支持：
陪你經歷過低潮失意
更加知道今天一切得來不易
今天的你令我更加欣賞你
不論是你的毅力、心態、做人處事
都有很多值得我學習的地方
開心你成為獨立歌手後這麼快便開演唱會
我知道只要你一上台
你的狀態一定會好起來的
因為你是神眷顧的兒子
尋晚場show超正
不止爆場 而且氣氛好好
全場大合唱感覺一定很爽吧
好好享受屬於你的舞台
我們就從這裡出發
他朝一日 紅館見
網民大讚郭思琳旺夫
郭思琳的支持和鼓勵，贏得了眾多網民的讚賞，紛紛留言表示：「唔係話同某人比較，但男人有個好老婆真係可以逆天改命」、「你鐵定是旺夫的了」、 「吳太是一位不可多得的賢內助」、 「你哋以後會越嚟越好」、「好老婆要珍惜」。
二人在2022年3月15日正式註冊並舉行小型婚禮，當時郭思琳已陀B三個月，可說是雙喜臨門。
吳浩康愛的宣言
婚禮上當然少不了「愛的宣言」，Deep謂度了多個晚上，「都係圍繞住多謝佢，多謝佢願意嫁俾我、願意同我一齊去經歷我哋嘅人生、願意同我一齊去遮風擋雨。我哋各自對大家嘅承諾，就留番俾我哋兩夫妻啦，多謝大家嘅祝福、多謝大家嘅關心。」Margiela則說：「佢同我結婚已經係一個承諾嚟㗎啦，所以佢唔駛講我已經收到晒。」準備婚禮期間，亦發生不少 「蝦碌」事，Deep謂：「過程雖然好簡單，但係蝦碌嘢都多，因為而家啲速遞、運輸都受到影響，所以變咗我哋訂咗好多裝飾嘅嘢其實都好多冇嚟，最後我哋係喺山邊執樹枝，去完成個裝飾。」
吳浩康承諾會補擺酒
由於疫情期間舉行婚禮，所以未能邀請太多親友出席，Deep表示一定會補辦婚宴，「之後一定會補擺婚禮嘅，但我哋想注咗冊先，所以今次唔好意思，請唔到好多嘅朋友嚟，亦都招呼唔到各位嘅傳媒朋友，所以多多見諒。」正式註冊時，Deep跟Margiela更是喊唔停，Deep謂：「註冊好緊張，冇諗過咁緊張，都好多感動，特別係我自己見到自己爸爸喺度，其實我都冇乜點停過喊。」Margiela見Deep喊到「決堤」，自己都忍不住，「我冇諗過會喊得咁犀利，我一見到佢喊我又忍唔住喊，佢太眼淺啦，我成日要安撫佢。」
疫下婚禮，吳浩康自認多蝦碌
提到疫情下舉行婚禮，Deep坦言無論疫情與否，都是最難忘，「因為冇經驗，蝦碌百出，感謝太太嘅包容，雖然冇一個十全十美嘅婚禮，但亦都係疫情見證下嘅一個完美婚禮。」問到Margiela婚後第一課，她笑說要「見識」婚姻的恐怖，「我覺得有太多嘢要去學習，尤其是要學做一個好嘅太太、好嘅媽媽，同埋我同你嘅相處啦，呢個係人生課題，太多嘢要學，因為我未經歷，我都係啱啱新婚，所以我暫時覺得我哋嘅相處係大前題，好多人都話結咗婚後係另一個境界，我都想快啲經歷吓睇吓有幾恐怖，哈哈。」
吳浩康雙喜臨門
除了成為「人夫」， Deep亦快將成為爸爸，問到首胎是仔定女，Deep表示要保持神秘感暫不透露，但仔女都鍾意，「其實仔定女都會好鍾意，因為自己都好期待。而家我哋兩個都係專注喺第一個小朋友度先，因為都係第一次做爸爸媽媽，所以有好多嘢都未知，好多情況要兼顧啲乜嘢，所以我哋嘅焦點都係喺呢個bb度先。」Deep透露老闆楊受成博士會送大利是給BB，「老闆楊生話會封大利事俾我個BB，其實收到老闆嘅祝福已經好開心啦，因為老闆真係睇住我成長，照顧咗我二十年，都係我半個爸爸，所以有自己咁尊敬嘅人嘅祝福，其實已經係好大嘅禮物。」
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