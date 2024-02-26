郭思琳發文撐吳浩康個唱獲讚旺夫 網民：你哋以後會越嚟越好

40歲歌手吳浩康（Deep）腳踏實地做「職安真漢子」之後，迎來人生大逆轉！日前更成功舉行戶外演唱會《Deep Reborn》得到大批歌迷支持。太太郭思琳在社交平台感動發文，獲不少網民支持：「你哋以後會越嚟越好」。