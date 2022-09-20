吳浩康太太郭思琳宣布誕子 憶開刀過程痛不欲生：催生17個鐘都唔肯出嚟
郭思琳透露生B過程痛不欲生！
郭思琳在IG透露：「今次呢個生育過程真係痛不欲生，最難捱嘅係好想順產，但一直催生到開刀前都等唔到宮頸打開，淨係不斷地feel到劇烈陣痛…. 不過最後見證住你平安出世，呢樣先係最緊要！」
吳浩康開心到彈起
郭思琳又在IG透露老公吳浩康在產房聽到B仔第一聲喊聲時「開心到中獎咁成個彈起」：「爸爸媽媽第一次為人父母，好多嘢都無經驗，但我哋會盡量去學，盡量去做，俾我哋所有嘅愛同耐心陪伴你長大，希望撑撑你有一個開心嘅童年！」
吳浩康郭思琳於2022年3月行禮
38歲的吳浩康 （Deep）今年3月與「格鬥女神」郭思琳奉子成婚，婚禮上當然少不了「愛的宣言」，Deep謂度了多個晚上，「都係圍繞住多謝佢，多謝佢願意嫁俾我、願意同我一齊去經歷我哋嘅人生、願意同我一齊去遮風擋雨。我哋各自對大家嘅承諾，就留番俾我哋兩夫妻啦，多謝大家嘅祝福、多謝大家嘅關心。」Margiela則說：「佢同我結婚已經係一個承諾嚟㗎啦，所以佢唔駛講我已經收到晒。」準備婚禮期間，亦發生不少 「蝦碌」事，Deep謂：「過程雖然好簡單，但係蝦碌嘢都多，因為而家啲速遞、運輸都受到影響，所以變咗我哋訂咗好多裝飾嘅嘢其實都好多冇嚟，最後我哋係喺山邊執樹枝，去完成個裝飾。」
吳浩康承諾會補擺酒
由於疫情期間舉行婚禮，所以未能邀請太多親友出席，Deep表示一定會補辦婚宴，「之後一定會補擺婚禮嘅，但我哋想注咗冊先，所以今次唔好意思，請唔到好多嘅朋友嚟，亦都招呼唔到各位嘅傳媒朋友，所以多多見諒。」正式註冊時，Deep跟Margiela更是喊唔停，Deep謂：「註冊好緊張，冇諗過咁緊張，都好多感動，特別係我自己見到自己爸爸喺度，其實我都冇乜點停過喊。」Margiela見Deep喊到「決堤」，自己都忍不住，「我冇諗過會喊得咁犀利，我一見到佢喊我又忍唔住喊，佢太眼淺啦，我成日要安撫佢。」
疫下婚禮，吳浩康自認多蝦碌
提到疫情下舉行婚禮，Deep坦言無論疫情與否，都是最難忘，「因為冇經驗，蝦碌百出，感謝太太嘅包容，雖然冇一個十全十美嘅婚禮，但亦都係疫情見證下嘅一個完美婚禮。」問到Margiela婚後第一課，她笑說要「見識」婚姻的恐怖，「我覺得有太多嘢要去學習，尤其是要學做一個好嘅太太、好嘅媽媽，同埋我同你嘅相處啦，呢個係人生課題，太多嘢要學，因為我未經歷，我都係啱啱新婚，所以我暫時覺得我哋嘅相處係大前題，好多人都話結咗婚後係另一個境界，我都想快啲經歷吓睇吓有幾恐怖，哈哈。」
郭思琳確診曾確診新冠肺炎
郭思琳接受傳媒訪問時，指自己病情輕微，只是流鼻水、少少咳嗽及喉嚨痛，她提醒大家千祈不要亂食藥，她透過網上診症主要食中藥治療，其次是飲大量開水，以及不時以鹽水潄口，去舒緩痛楚及有消炎作用，另外不時飲檸檬水去補足維他命C，每日都拉開窗簾曬太陽，就是靠呢5招自救﹗連續早晚做檢測，由中招到變回陰性約7日，但為安全起見，自我隔離足留在房間足14 日﹗她大讚全靠吳浩康好幫手，將全屋消毒，為了她做了廳長兩星期，又隔住房門跟她傾電話及唱歌為她解悶﹗