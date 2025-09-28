YouTuber惡意挑釁邀吳浩康合唱｜Deep親自錄16秒語音回應 網民狂讚EQ高
YouTuber 出片挑機吳浩康
事件的開端源於YouTuber「宗健」在其個人頻道上發布的一段影片，標題直接點名吳浩康寫道：「吳浩康 我想同你合唱《擇日失戀》你敢唔敢？」。影片中，宗健獻唱了這首經典歌曲，然而其歌唱表現卻明顯甩拍子兼走音，充滿了玩味甚至帶點挑釁的意味。這段影片迅速在網上發酵，不少網民都認為這種行為是對原唱歌手的不尊重，靜待吳浩康會如何應對這次突如其來的挑戰。
吳浩康16秒語音親自回應被指「寸爆」
面對YouTuber的公開挑機，吳浩康選擇了親自回應，而且方式相當直接。他先後錄製了兩段語音訊息給對方，第一段便單刀直入地問：「唔好意思，其實你係咪特登唱到唔啱音唔啱拍子？如果你係特登嘅，我覺得你做到喇，但如果你唔係特登嘅，咁你就要加油喇，因為你真係唔啱音同唔啱拍子。」在對方回覆後，吳浩康再傳來第二段語音，語氣依然有禮，更表示如果對方真心想學唱歌，他樂意教導：「如果你真係有心想學唱歌，我可以教你，但如果你只係想玩，咁就冇問題，你繼續玩啦。」
挑機網紅宗健原來有1萬4千粉絲
這次事件的主角之一「宗健」，是一位在YouTube上擁有約14,000名訂閱者的網紅歌手。他經常在自己的頻道上分享唱歌的翻唱影片，累積了一定的粉絲基礎。這次他選擇以極具爭議性的方式挑戰前輩歌手吳浩康，雖然成功製造了話題，吸引了大量關注，但也因為其態度和歌唱表現而引來不少負評，令其個人形象備受考驗，可謂是贏了流量卻輸了口碑。
網民狠批YouTuber態度差 激讚Deep高EQ
事件曝光後，網民的反應幾乎一面倒地力撐吳浩康，大讚他處理得體，EQ極高。不少留言都稱讚他的回應有禮貌又不失霸氣：「佢兩次回覆你個訊息都係第一句話唔好意思 佢真係勁有禮貌，好正 🙌🏻」、「好認真咁樣回答你」。相反，網民則狠批該名YouTuber態度囂張，不尊重前輩：「搵人教你唱歌就謙虛啲，開埋呢啲標題仲以為自己好好笑」、「如果唔係阿deep 呢幾年收咗火，佢一腳伸你出維港架喇」，認為吳浩康的成熟回應更顯大將之風。