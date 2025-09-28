YouTuber惡意挑釁邀吳浩康合唱｜Deep親自錄16秒語音回應 網民狂讚EQ高

近日網絡掀起一陣熱話，事緣YouTuber「宗健」竟大膽拍片，公開挑戰歌手吳浩康（Deep）合唱其經典金曲《擇日失戀》，影片標題更極具挑釁性。面對如此直接的「戰書」，吳浩康非但沒有無視，反而親自錄製語音訊息回應，其超高EQ的處理方式，瞬間引爆網民討論，究竟他説了甚麼，能讓風向一面倒地支持他？