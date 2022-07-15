ISWIM│ 吳海昕爆拍攝內幕 笑指日日睇小鮮肉現場谷肌：我唔敢向下望

由呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、吳海昕、邱士縉（Stanley）和袁澧林等型男索女主演的ViuTV青春劇《ISWIM》現正熱播，32歲的吳海昕日前在《Viu1人物專訪》中大爆同一班小鮮肉的拍攝內幕，她更搞笑指：「佢哋每一位男士都比我高，我都係向上望，哈哈，唔敢向下望！」