ISWIM│ 吳海昕爆拍攝內幕 笑指日日睇小鮮肉現場谷肌：我唔敢向下望
吳海昕爆鏡仔為朱古力畫陰影
在ViuTV青春劇《I SWIM》飾演Miss翁的吳海昕，她笑言拍此劇令她回春：「導演成日叫我唔好咁貪玩，因為見到佢哋咁青春，我心態都回春。」班男仔為有靚body，瘋狂做push up谷肌，又搞到無啖好食，吳海昕都戥佢哋慘：「我有睇佢哋操得好辛苦嘅，平時放lunch，我成個飯盒隊晒，望佢哋嘩咩事呀4隻雞蛋？一嚿雞胸肉？咩料呀！套劇嘅男仔仲緊張過女仔，一上水就補妝，我唔爭啦你哋補咗先，唔係補塊面，係補嗰排朱古力，因為我哋係室外游泳池，室外有太陽光嘅時候啲（朱古力）陰影冇咁勁，所以佢哋roll機前狂做掌上壓，谷啲肌肉出嚟，又要畫啲陰影。」
Stanley有氣勢Edan冇包袱
吳海昕覺得一眾鮮肉哪位最吸睛？她說：「我眼見最大隻係Stanley，大家都覺得佢係運動健將，副偈好呃到人，好有氣勢，但其實佢游水唔係最好。Jeffrey好大隻，係靚仔擔當，佢最鍾意喺現場同人拗手瓜，佢好鍾意撩交嗌，話人哋咁渣嘅，佢好符合個角色。」好多同Edan合作過的藝人，一不小心就會被他影「黑圖」，吳海昕也不例外：「Edan好鍾意影人睡相，我都俾佢跣咗幾鑊，最慘係你影佢係完全唔受影響，佢實在太冇偶像包袱，所以你攻擊唔返佢。我亦最欣賞Edan，佢個角色係做領隊，頭幾集個角色都冇笑過，好大反差，我幾佩服佢埋位已背熟晒啲對白。」
吳海昕自揭遇痴情男頂唔順
吳海昕在劇中有一場跌落水戲，不諳水性的她特登去學游水：「因為衫嘅問題，我件老師衫谷住空氣，係咁浮上水，嗰場戲NG咗好多次，拍得幾辛苦。」她兩年前憑《二月廿九》為人熟識，今年又有《940920》和《I SWIM》，她之後想拍愛情劇，問她揀哪位做男主角？她竟答：「我揀阿卵楊偉倫，佢幾搞笑，佢喺套劇係咁追我又追唔到，痴心情長劍咁。」現實中，吳海昕中學時真的遇過痴情男：「佢每日畀一個一蚊我唔知做乜嘢，佢話只要有一日我唔畀個一蚊你，你就會記起我，後尾我真係頂佢唔順，我哋最後都冇一齊。」吳海昕坦言鍾意年紀比她大的異性，雙方才能溝通到，但現時一切隨緣。
即睇吳海昕爆《I SWIM》小鮮肉內幕：
估唔有得揀你都揀阿卵楊偉倫！果然係鍾意熟男！
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