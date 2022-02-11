吳紫韻千萬豪宅Room Tour 簡約裝修少女風 睡房有打卡位
吳紫韻 拍片公開閨房
現年29歲的TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）去年底以1,963萬元購入大埔白石角新盤朗濤一個逾千呎單位，升呢做業主，而吳紫韻就拍攝了一段短片放上自己的YouTube頻道，公開自己的閨房。
睡房內有獨特打卡位
據知吳紫韻的新居單位為朗濤9A座低層戶，實用面積1,208平方呎，有三間房，不過吳紫韻在片中只介紹自己的睡房。其睡房空間闊落，全房設計簡約，牆身以白色及灰色為主，再配上淺木色家具，最特別是大床左邊的打卡位，外觀像是一間屋仔，以灰色為主的皮質靠背給人一種很舒適的感覺，吳紫韻表示她經常在這個區域Hea及影相。
收納位置甚多
吳紫韻的新居唔止靚，仲好實用，其睡房有大量的收納空間，連床下底都可以放置大型行李箱及大件雜物等，其衣帽間更採用地台設計，而睡房內更有有一個約100呎的平台，吳紫韻放了一座雙人鞦韆及幾盆植物，她說是風水佈局之一，平時她會與愛犬出平台玩，又會做運動。
原來仲未搬
吳紫韻未到30歲已經有能力買過千萬豪宅，令人羨慕不已，但原來吳紫韻這次的Room Tour並非新居，是她與家人同住的舊居，難怪只影自己睡房，不過吳紫韻間房都咁大，一睇就知佢家住豪宅。據知吳紫韻去年上車的單位仍未入伙，她接受訪問時表示有能力上車全因家人支持，以後的日子更要用大部份人工去供樓，就當是今年6月踏入30歲送給自己的生日禮物，所以要更努力工作。吳紫韻的舊居都咁有格調，新居更加令人期待。
去片！睇吳紫韻Room Tour
吳紫韻 上車全靠家人支持
有地產界消息指吳紫韻以 1,963購入大埔白石角新盤朗濤逾千呎單位，實用呎價約1.6萬﹗成功上車的的吳紫韻回應傳媒查詢買樓時直認升呢業主，吳紫韻透露能成功買樓全因得到家人支持，又透露自己向來有留意樓市，覺得在香港買樓比較穩陣同實際，之前有同家人一起投資，家人則主攻投資海外物業，今次是她首次作個人投資，又指家人都相信她的眼光﹗
吳紫韻三十歲生日禮物
吳紫韻笑言算是送給自己三十歲（6月踏入三十歲）禮物﹗吳紫韻又指雖然得到家人幫忙，但自己要花大半人工去供樓，幸好過去工作量不少，又主持又拍劇，機會不絕，坦言有一定經濟壓力﹗吳紫韻新居在白石角，其實這一帶甚得藝人歡心，包括有王祖藍、胡杏兒、黎瑞恩及陳小春等都住同區﹗吳紫韻接受傳媒訪問時坦言睇中該區的潛力﹗
預告成功上車：有自己的房子
吳紫韻在元旦日預告升呢業主，在社交網留言：「2022今天下班後 到海邊走了一走，靜靜回想，2021年年底，真的忙得有點瘋狂但原來真的很享受忙到很累很累的感覺。短短三個月，拍了一生難忘的綜藝節目，入了劇，有自己的公司，有自己的房子。大概實現了自己一半的目標。希望這一年，更加努力，不負初心」
明星運動會｜機心重女藝人？女主播吳紫韻全程貼實曾志偉 手碰手合照
去年奧運，無綫舉行《明星運動會》齊集眾多藝人上陣比賽，高層曾志偉亦有多次親臨現場打氣，當時繼娛樂新聞台主播鞏姿希射完箭後，即主動向曾志偉撒嬌擺出心心甫士，被網民批評機心重後，另一娛樂新聞台主播吳紫韻在最後一場田徑比賽中，亦全程不離曾志偉左右，影大合照時更刻意踎低身貼實志偉，非常識做！
《明星運動會》吳紫韻 全程貼實曾志偉
《明星運動會》最後一場田徑比賽，曾志偉都有到場為各藝人打氣，其中以娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）面對高層表現最積極！這日負責跑女子100米及4X100米接力賽的她，唔使比賽的時候即全程貼實跟實志偉身邊，手背更碰到對方，影大合照時，她更刻意踎低身以遷就志偉身高，幾乎和志偉頭貼頭，非常識做！
29歲吳紫韻棄讀澳洲大學碩士留港發展
現年29歲的吳紫韻（Purple）自18年以模特兒身份入行，19年開始加入無綫娛樂新聞台做主播，過去她曾做過節目《美女廚房》的「美女學徒」，又主持過《 3日2夜》、《識玩旅行團》等旅遊節目，大晒索爆水著Look，成功吸引不少男粉絲的目光。
吳紫韻初入行時曾是名模CaraG.師妹，近年則由模特兒轉型做主持及演員，曾夥拍唐文龍、林偉及關楚耀等參演過內地網絡電影《道·義》。
吳紫韻畢業自香港城市大學的公共行政學系，除了擅長兩文三語外，又曾去韓國的成均館大學和高麗大學做交換生半年，之後繼續留低一年讀韓文，她笑言當時在韓國也有學整甜品：「 學咗整韓式蛋糕唧花同一啲甜品裝飾，好鍾意。」
常見問題：
問：吳紫韻近日被指購入了什麼？
答：有消息指吳紫韻購入了大埔新盤逾千呎單位，實用呎價約1.6萬﹗她表示成功買樓全因…詳情請看。
問：吳紫韻購入的新居位於那裡？
答：吳紫韻購入的新居位於大埔白石角，這一帶甚得藝人歡心，包括…詳情請看。
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答：吳紫韻購入的新居位於大埔白石角，這一帶甚得藝人歡心，包括…詳情請看。