吳紫韻千萬豪宅Room Tour 簡約裝修少女風 睡房有打卡位

吳紫韻（Purple）主持《3日2夜》及《娛樂新聞台》為人認識，不過講到最爆是《東張西望》主持潘梓鋒為她出手，而打傷《愛回家》「賈明昇」鄒兆霆，同時揭穿吳紫韻與人夫潘梓鋒曾交往﹗去年底吳紫韻以1,963萬購入大埔白石角千呎單位，日前她更拍片帶大家Room Tour，欣賞靚裝修！