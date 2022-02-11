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吳紫韻千萬豪宅Room Tour 簡約裝修少女風 睡房有打卡位

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吳紫韻（Purple）主持《3日2夜》及《娛樂新聞台》為人認識，不過講到最爆是《東張西望》主持潘梓鋒為她出手，而打傷《愛回家》「賈明昇」鄒兆霆，同時揭穿吳紫韻與人夫潘梓鋒曾交往﹗去年底吳紫韻以1,963萬購入大埔白石角千呎單位，日前她更拍片帶大家Room Tour，欣賞靚裝修！

吳紫韻 拍片公開閨房

現年29歲的TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）去年底以1,963萬元購入大埔白石角新盤朗濤一個逾千呎單位，升呢做業主，而吳紫韻就拍攝了一段短片放上自己的YouTube頻道，公開自己的閨房。

吳紫韻帶大家參觀她的閨房。（圖片來源：YouTube@Purple Ng）
吳紫韻帶大家參觀她的閨房。（圖片來源：[email protected] Ng）
睡房內最有（圖片來源：YouTube@Purple Ng）
睡房內最有特色的是大床左邊的屋仔設計休息區。（圖片來源：[email protected] Ng）

睡房內有獨特打卡位

據知吳紫韻的新居單位為朗濤9A座低層戶，實用面積1,208平方呎，有三間房，不過吳紫韻在片中只介紹自己的睡房。其睡房空間闊落，全房設計簡約，牆身以白色及灰色為主，再配上淺木色家具，最特別是大床左邊的打卡位，外觀像是一間屋仔，以灰色為主的皮質靠背給人一種很舒適的感覺，吳紫韻表示她經常在這個區域Hea及影相。

這個特別的區域是吳紫韻的構思，加埋她喜歡的毛公仔，少女感十足。（圖片來源：YouTube@Purple Ng）
這個特別的區域是吳紫韻的構思，加埋她喜歡的毛公仔，少女感十足。（圖片來源：[email protected] Ng）
吳紫韻表示她的睡房與衣帽間用電視櫃來間開，令空間更大。（圖片來源：YouTube@Purple Ng）
吳紫韻表示她的睡房與衣帽間用電視櫃來間開，令空間更大。（圖片來源：[email protected] Ng）

收納位置甚多

吳紫韻的新居唔止靚，仲好實用，其睡房有大量的收納空間，連床下底都可以放置大型行李箱及大件雜物等，其衣帽間更採用地台設計，而睡房內更有有一個約100呎的平台，吳紫韻放了一座雙人鞦韆及幾盆植物，她說是風水佈局之一，平時她會與愛犬出平台玩，又會做運動。

吳紫韻即場示範一個人打開張油壓床。（圖片來源：YouTube@Purple Ng）
吳紫韻即場示範一個人打開張油壓床。（圖片來源：[email protected] Ng）
床下底真係放到好多嘢。（圖片來源：YouTube@Purple Ng）
床下底真係放到好多嘢。（圖片來源：[email protected] Ng）

原來仲未搬

吳紫韻未到30歲已經有能力買過千萬豪宅，令人羨慕不已，但原來吳紫韻這次的Room Tour並非新居，是她與家人同住的舊居，難怪只影自己睡房，不過吳紫韻間房都咁大，一睇就知佢家住豪宅。據知吳紫韻去年上車的單位仍未入伙，她接受訪問時表示有能力上車全因家人支持，以後的日子更要用大部份人工去供樓，就當是今年6月踏入30歲送給自己的生日禮物，所以要更努力工作。吳紫韻的舊居都咁有格調，新居更加令人期待。

吳紫韻的衣帽間內有工作枱，用來化妝又得。（圖片來源：YouTube@Purple Ng）
吳紫韻的衣帽間內有工作枱，用來化妝又得。（圖片來源：[email protected] Ng）
睡房內還有一個100呎平台。（圖片來源：YouTube@Purple Ng）
睡房內還有一個100呎平台。（圖片來源：[email protected] Ng）
吳紫韻在平台放了一座雙人鞦韆及幾盆植物，原來係同風水有關。（圖片來源：YouTube@Purple Ng）
吳紫韻在平台放了一座雙人鞦韆及幾盆植物，原來係同風水有關。（圖片來源：[email protected] Ng）

去片！睇吳紫韻Room Tour

吳紫韻 上車全靠家人支持

有地產界消息指吳紫韻以 1,963購入大埔白石角新盤朗濤逾千呎單位，實用呎價約1.6萬﹗成功上車的的吳紫韻回應傳媒查詢買樓時直認升呢業主，吳紫韻透露能成功買樓全因得到家人支持，又透露自己向來有留意樓市，覺得在香港買樓比較穩陣同實際，之前有同家人一起投資，家人則主攻投資海外物業，今次是她首次作個人投資，又指家人都相信她的眼光﹗

（圖片來源：IG@ngpurple）
吳紫韻回應傳媒時，直指若沒有家人支持，絕不能獨力支付首期﹗（圖片來源：[email protected]

吳紫韻三十歲生日禮物

吳紫韻笑言算是送給自己三十歲（6月踏入三十歲）禮物﹗吳紫韻又指雖然得到家人幫忙，但自己要花大半人工去供樓，幸好過去工作量不少，又主持又拍劇，機會不絕，坦言有一定經濟壓力﹗吳紫韻新居在白石角，其實這一帶甚得藝人歡心，包括有王祖藍、胡杏兒、黎瑞恩及陳小春等都住同區﹗吳紫韻接受傳媒訪問時坦言睇中該區的潛力﹗

（圖片來源：IG@ngpurple）
吳紫韻指疫情下幸好工作不斷，相當感恩﹗（圖片來源：[email protected]

預告成功上車：有自己的房子

吳紫韻在元旦日預告升呢業主，在社交網留言：「2022今天下班後 到海邊走了一走，靜靜回想，2021年年底，真的忙得有點瘋狂但原來真的很享受忙到很累很累的感覺。短短三個月，拍了一生難忘的綜藝節目，入了劇，有自己的公司，有自己的房子。大概實現了自己一半的目標。希望這一年，更加努力，不負初心」

從地產商網頁見到，吳紫韻購入的朗濤新盤，低密度環境一流﹗（圖片來源：鷹君集團網站圖片）
從地產商網頁見到，吳紫韻購入的朗濤新盤，低密度環境一流﹗（圖片來源：鷹君集團網站圖片）
（圖片來源：鷹君集團網站圖片）
密度低有偌大露台﹗（圖片來源：鷹君集團網站圖片）
（圖片來源：鷹君集團網站圖片）
屋苑內景緻綠油油﹗（圖片來源：鷹君集團網站圖片）

明星運動會｜機心重女藝人？女主播吳紫韻全程貼實曾志偉 手碰手合照

去年奧運，無綫舉行《明星運動會》齊集眾多藝人上陣比賽，高層曾志偉亦有多次親臨現場打氣，當時繼娛樂新聞台主播鞏姿希射完箭後，即主動向曾志偉撒嬌擺出心心甫士，被網民批評機心重後，另一娛樂新聞台主播吳紫韻在最後一場田徑比賽中，亦全程不離曾志偉左右，影大合照時更刻意踎低身貼實志偉，非常識做！

吳紫韻曾採訪林作備戰「林鍾大戰」，貼身背心反成節目焦點。（圖片來源：IG@ngpurple）
吳紫韻曾採訪林作備戰「林鍾大戰」，貼身背心反成節目焦點。（圖片來源：[email protected]

《明星運動會》吳紫韻 全程貼實曾志偉

《明星運動會》最後一場田徑比賽，曾志偉都有到場為各藝人打氣，其中以娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）面對高層表現最積極！這日負責跑女子100米及4X100米接力賽的她，唔使比賽的時候即全程貼實跟實志偉身邊，手背更碰到對方，影大合照時，她更刻意踎低身以遷就志偉身高，幾乎和志偉頭貼頭，非常識做！

入行僅三年的吳紫韻原本在無綫一直做開娛樂新聞台主播和《姊妹淘》主持，但近日《姊妹淘》宣布停播，令吳紫韻工作驟減。這日她全程貼實高曾志偉身邊，手背更碰到對方。（圖片來源：TVB）
入行僅三年的吳紫韻原本在無綫一直做開娛樂新聞台主播和《姊妹淘》主持，但近日《姊妹淘》宣布停播，令吳紫韻工作驟減。這日她全程貼實高曾志偉身邊，手背更碰到對方。（圖片來源：TVB）
影大合照時吳紫韻更刻意踎低身以遷就志偉身高，幾乎和志偉頭貼頭，非常識做。（圖片來源：TVB）
影大合照時吳紫韻更刻意俯低身以遷就志偉身高，幾乎和志偉頭貼頭，非常識做。（圖片來源：TVB）
當日吳紫韻（左一）除了參加女子100米比賽外，又與（左起）羅雪妍、劉嘉琪、謝采芝一同參加了女子4X100米接力賽。（圖片來源：TVB）
當日吳紫韻（左一）除了參加女子100米比賽外，又與（左起）羅雪妍、劉嘉琪、謝采芝一同參加了女子4X100米接力賽。（圖片來源：TVB）

29歲吳紫韻棄讀澳洲大學碩士留港發展

現年29歲的吳紫韻（Purple）自18年以模特兒身份入行，19年開始加入無綫娛樂新聞台做主播，過去她曾做過節目《美女廚房》的「美女學徒」，又主持過《 3日2夜》、《識玩旅行團》等旅遊節目，大晒索爆水著Look，成功吸引不少男粉絲的目光。

吳紫韻畢業自香港城市大學的公共行政學系，除了擅長兩文三語外，又曾去韓國的成均館大學和高麗大學做交換生半年，之後繼續留低一年讀韓文。
吳紫韻畢業自香港城市大學的公共行政學系，除了擅長兩文三語外，又曾去韓國的成均館大學和高麗大學做交換生半年，之後繼續留低一年讀韓文。（圖片來源：[email protected]
吳紫韻初入行時曾是名模Cara G.師妹，近年則由模特兒轉型做主持及演員。
吳紫韻初入行時曾是名模Cara G.師妹，近年則由模特兒轉型做主持及演員。（圖片來源：[email protected]

吳紫韻初入行時曾是名模CaraG.師妹，近年則由模特兒轉型做主持及演員，曾夥拍唐文龍、林偉及關楚耀等參演過內地網絡電影《道·義》。

吳紫韻透露曾為入行而放棄攻讀澳洲大學的碩士學位，坦言一開始家人並不支持。
吳紫韻透露曾為入行而放棄攻讀澳洲大學的碩士學位，坦言一開始家人並不支持。（圖片來源：[email protected]
28歲吳紫韻棄讀澳洲大學碩士留港發展 教化小心機約會妝吸女粉絲
吳紫韻直言加入娛樂新聞台做主播後，比做模特兒時機會更多，她笑言：「多咗人識得我，亦令我識到更加多唔同嘅人。」（圖片來源：吳紫韻IG）

吳紫韻畢業自香港城市大學的公共行政學系，除了擅長兩文三語外，又曾去韓國的成均館大學和高麗大學做交換生半年，之後繼續留低一年讀韓文，她笑言當時在韓國也有學整甜品：「 學咗整韓式蛋糕唧花同一啲甜品裝飾，好鍾意。」

吳紫韻早前與陳庭欣一齊跟黃榕學操馬甲線和蜜桃臀，穿著一身裸色運動Bra Top 的她令網友充滿遐想。
吳紫韻早前與陳庭欣一齊跟黃榕學操馬甲線和蜜桃臀，穿著一身裸色運動Bra Top 的她令網友充滿遐想。（圖片來源：TVB截圖）
吳紫韻前年曾在蕭正楠、林盛斌及張振朗主持的烹飪節目《 美女廚房 》中擔任過「 美女學徒 」，而引起網民關注。
吳紫韻18年曾在蕭正楠、林盛斌及張振朗主持的烹飪節目《 美女廚房 》中擔任過「美女學徒」，而引起網民關注。（圖片來源：[email protected]
28歲吳紫韻棄讀澳洲大學碩士留港發展 教化小心機約會妝吸女粉絲
吳紫韻當年在韓國也有學整甜品：「 學咗整韓式蛋糕唧花同一啲甜品裝飾，好鍾意。」（圖片來源：[email protected]
28歲吳紫韻棄讀澳洲大學碩士留港發展 教化小心機約會妝吸女粉絲
吳紫韻直言最想有機會挑戰做打女，她笑言：「因為覺得做打女好有挑戰性！」（圖片來源：[email protected]
28歲吳紫韻棄讀澳洲大學碩士留港發展 教化小心機約會妝吸女粉絲
吳紫韻在IG有大量美照，狂吸fans﹗（圖片來源：[email protected]
28歲吳紫韻棄讀澳洲大學碩士留港發展 教化小心機約會妝吸女粉絲
吳紫韻在社交網不時騷長腿﹗（圖片來源：[email protected]

常見問題：

問：吳紫韻近日被指購入了什麼？
答：有消息指吳紫韻購入了大埔新盤逾千呎單位，實用呎價約1.6萬﹗她表示成功買樓全因…詳情請看。

問：吳紫韻購入的新居位於那裡？
答：吳紫韻購入的新居位於大埔白石角，這一帶甚得藝人歡心，包括…詳情請看。

問：吳紫韻近日被指購入了什麼？

答：有消息指吳紫韻購入了大埔新盤逾千呎單位，實用呎價約1.6萬﹗她表示成功買樓全因…詳情請看

問：吳紫韻購入的新居位於那裡？

答：吳紫韻購入的新居位於大埔白石角，這一帶甚得藝人歡心，包括…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected] Ng

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