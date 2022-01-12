吳紫韻以1,963萬購入千呎豪宅 與王祖藍等明星為鄰

吳紫韻（Purple）主持《3日2夜》及《娛樂新聞台》為人認識，不過講到最爆是《東張西望》主持潘梓鋒為她出手，而打傷《愛回家》「賈明昇」鄒兆霆，同時揭穿吳紫韻與人夫潘梓鋒曾交往﹗近日地產界消息指吳紫韻去年底以1,963購入大埔白石角千呎單位，果然財來自有方﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]
吳紫韻 上車全靠家人支持
有地產界消息指吳紫韻以 1,963購入大埔白石角新盤朗濤逾千呎單位，實用呎價約1.6萬﹗成功上車的的吳紫韻回應傳媒查詢買樓時直認升呢業主，吳紫韻透露能成功買樓全因得到家人支持，又透露自己向來有留意樓市，覺得在香港買樓比較穩陣同實際，之前有同家人一起投資，家人則主攻投資海外物業，今次是她首次作個人投資，又指家人都相信她的眼光﹗
吳紫韻三十歲生日禮物
吳紫韻笑言算是送給自己三十歲（6月三十歲）禮物﹗吳紫韻又指雖然得到家人幫忙，但自己要花大半人工去供樓，幸好過去工作量不少，又主持又拍劇，機會不絕，坦言有一定經濟壓力﹗吳紫韻新居在白石角，其實這一帶甚得藝人歡心，包括有王祖藍、胡杏兒、黎瑞恩及陳小春等都住同區﹗吳紫韻接受傳媒訪問時坦言睇中該區的潛力﹗
預告成功上車：有自己的房子
吳紫韻在元旦日預告升呢業主，在社交網留言：「2022今天下班後 到海邊走了一走，靜靜回想，2021年年底，真的忙得有點瘋狂但原來真的很享受忙到很累很累的感覺。短短三個月，拍了一生難忘的綜藝節目，入了劇，有自己的公司，有自己的房子。大概實現了自己一半的目標。希望這一年，更加努力，不負初心」
明星運動會｜機心重女藝人？女主播吳紫韻全程貼實曾志偉 手碰手合照
去年奧運，無綫舉行《明星運動會》齊集眾多藝人上陣比賽，高層曾志偉亦有多次親臨現場打氣，當時繼娛樂新聞台主播鞏姿希射完箭後，即主動向曾志偉撒嬌擺出心心甫士，被網民批評機心重後，另一娛樂新聞台主播吳紫韻在最後一場田徑比賽中，亦全程不離曾志偉左右，影大合照時更刻意踎低身貼實志偉，非常識做！
《明星運動會》吳紫韻 全程貼實曾志偉
《明星運動會》最後一場田徑比賽，曾志偉都有到場為各藝人打氣，其中以娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）面對高層表現最積極！這日負責跑女子100米及4X100米接力賽的她，唔使比賽的時候即全程貼實跟實志偉身邊，手背更碰到對方，影大合照時，她更刻意踎低身以遷就志偉身高，幾乎和志偉頭貼頭，非常識做！
29歲吳紫韻棄讀澳洲大學碩士留港發展
現年29歲的吳紫韻（Purple）自18年以模特兒身份入行，19年開始加入無綫娛樂新聞台做主播，過去她曾做過節目《美女廚房》的「美女學徒」，又主持過《 3日2夜》、《識玩旅行團》等旅遊節目，大晒索爆水著Look，成功吸引不少男粉絲的目光。
吳紫韻初入行時曾是名模CaraG.師妹，近年則由模特兒轉型做主持及演員，曾夥拍唐文龍、林偉及關楚耀等參演過內地網絡電影《道·義》。
吳紫韻畢業自香港城市大學的公共行政學系，除了擅長兩文三語外，又曾去韓國的成均館大學和高麗大學做交換生半年，之後繼續留低一年讀韓文，她笑言當時在韓國也有學整甜品：「 學咗整韓式蛋糕唧花同一啲甜品裝飾，好鍾意。」