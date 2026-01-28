53歲吳美珩極罕現身與張家輝合照曝光 零跌Watt神顏獲讚廿年冇變

最新娛聞
東方新地

廣告

53歲前TVB當家花旦吳美珩日前極罕有現身紅館睇張學友演唱會，竟然意外偶遇張家輝！網民捕獲二人重逢一刻，吳美珩興奮雀躍主動擁抱，更頭貼頭合照展現真情流露，而她零跌Watt的神級狀態更令網民驚嘆「廿年冇變」，紛紛大讚這位嫁入豪門的百億闊太依然美爆！

吳美珩張家輝紅館重逢真情流露

有網民在社交平台以「張學友演唱會看我碰到了誰」為標題，分享在紅館尾場演唱會上野生捕獲吳美珩的珍貴片段。從影片可見，吳美珩與好友顧紀筠以及顧紀筠繼子陳浚霆結伴睇騷，離場時巧遇張家輝，二人一見面即表現得興奮雀躍，十分驚喜地熱情相擁。合照時吳美珩更主動和張家輝頭貼頭，完全感受到故友重逢的喜悅，真情流露的一幕令人動容。

53歲神級狀態網民讚爆凍齡

年屆53歲的吳美珩雖然早已息影多年，但養尊處優的她依然保養得極好，風采不減當年。從網民拍攝的照片可見，她身穿黑色大衣，皮膚光滑緊緻，一頭微曲長髮氣質出眾，無論樣貌身材都與昔日變化不大，狀態甚至比之前還要好。網民紛紛驚嘆她的神級狀態：「吳美珩20幾年冇變，仲要繼續咁靚，真係好誇張」、「吳美珩美爆了」、「真係凍齡」，極佳的狀態引得大家讚不絕口。

90年代當家花旦嫁豪門淡出幕前

1996年參選華姐奪得亞軍入行的吳美珩，曾是90年代TVB當家花旦，塑造過不少深入民心的角色，包括《楊貴妃》的「梅妃」、《九五至尊》的女強人Rachel、《楚漢驕雄》的「虞姬」以及《妙手仁心III》「葉淘」醫生，造型宜古宜今，更被觀眾封為「古典美人」。2001年她嫁年長4歲的美籍富商華人王華麟，直至2007年才正式對外公布，同年7月誕下女兒，並於2011年再誕兒子。

百億闊太生活低調專心相夫教子

自小朋友出世後，吳美珩便淡出幕前，專心相夫教子，過著養尊處優的百億少奶奶生活。她婚後基本上只在朋友圈見到身影，間中會與鄭裕玲、宣萱、顧紀筠等好姊妹聚會而被po上網，甚少亮相於幕前，最近一部作品已是2008年播出的劇集《太極》。今次極罕有現身睇騷，令一眾粉絲都感到驚喜，紛紛期待這位「古典美人」能夠重返幕前。

吳美珩 張家輝 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
吳美珩 張家輝 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
吳美珩 張家輝 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
吳美珩 張家輝 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
吳美珩 張家輝 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
吳美珩 張家輝 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
吳美珩 張家輝 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
吳美珩 張家輝 （圖片來源：TVB 《國際中華小姐競選》截圖）
（圖片來源：TVB 《國際中華小姐競選》截圖）
吳美珩 張家輝 全靠非一般嘅帝皇智慧，江華被提拔成為集團高層，仲同千金小姐吳美珩拍拖。
全靠非一般嘅帝皇智慧，江華被提拔成為集團高層，仲同千金小姐吳美珩拍拖。
吳美珩 張家輝 （圖片來源：SundayKiss 照片庫）
（圖片來源：SundayKiss 照片庫）
吳美珩 張家輝 （圖片來源：IG@do_do_cheng）
（圖片來源：IG@do_do_cheng）

圖片來源：小紅書、TVB 《國際中華小姐競選》截圖、SundayKiss 照片庫、IG@do_do_cheng資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 