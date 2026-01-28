53歲吳美珩極罕現身與張家輝合照曝光 零跌Watt神顏獲讚廿年冇變

53歲前TVB當家花旦吳美珩日前極罕有現身紅館睇張學友演唱會，竟然意外偶遇張家輝！網民捕獲二人重逢一刻，吳美珩興奮雀躍主動擁抱，更頭貼頭合照展現真情流露，而她零跌Watt的神級狀態更令網民驚嘆「廿年冇變」，紛紛大讚這位嫁入豪門的百億闊太依然美爆！