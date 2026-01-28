53歲吳美珩極罕現身與張家輝合照曝光 零跌Watt神顏獲讚廿年冇變
53歲前TVB當家花旦吳美珩日前極罕有現身紅館睇張學友演唱會，竟然意外偶遇張家輝！網民捕獲二人重逢一刻，吳美珩興奮雀躍主動擁抱，更頭貼頭合照展現真情流露，而她零跌Watt的神級狀態更令網民驚嘆「廿年冇變」，紛紛大讚這位嫁入豪門的百億闊太依然美爆！
吳美珩張家輝紅館重逢真情流露
有網民在社交平台以「張學友演唱會看我碰到了誰」為標題，分享在紅館尾場演唱會上野生捕獲吳美珩的珍貴片段。從影片可見，吳美珩與好友顧紀筠以及顧紀筠繼子陳浚霆結伴睇騷，離場時巧遇張家輝，二人一見面即表現得興奮雀躍，十分驚喜地熱情相擁。合照時吳美珩更主動和張家輝頭貼頭，完全感受到故友重逢的喜悅，真情流露的一幕令人動容。
53歲神級狀態網民讚爆凍齡
年屆53歲的吳美珩雖然早已息影多年，但養尊處優的她依然保養得極好，風采不減當年。從網民拍攝的照片可見，她身穿黑色大衣，皮膚光滑緊緻，一頭微曲長髮氣質出眾，無論樣貌身材都與昔日變化不大，狀態甚至比之前還要好。網民紛紛驚嘆她的神級狀態：「吳美珩20幾年冇變，仲要繼續咁靚，真係好誇張」、「吳美珩美爆了」、「真係凍齡」，極佳的狀態引得大家讚不絕口。
90年代當家花旦嫁豪門淡出幕前
1996年參選華姐奪得亞軍入行的吳美珩，曾是90年代TVB當家花旦，塑造過不少深入民心的角色，包括《楊貴妃》的「梅妃」、《九五至尊》的女強人Rachel、《楚漢驕雄》的「虞姬」以及《妙手仁心III》「葉淘」醫生，造型宜古宜今，更被觀眾封為「古典美人」。2001年她嫁年長4歲的美籍富商華人王華麟，直至2007年才正式對外公布，同年7月誕下女兒，並於2011年再誕兒子。
百億闊太生活低調專心相夫教子
自小朋友出世後，吳美珩便淡出幕前，專心相夫教子，過著養尊處優的百億少奶奶生活。她婚後基本上只在朋友圈見到身影，間中會與鄭裕玲、宣萱、顧紀筠等好姊妹聚會而被po上網，甚少亮相於幕前，最近一部作品已是2008年播出的劇集《太極》。今次極罕有現身睇騷，令一眾粉絲都感到驚喜，紛紛期待這位「古典美人」能夠重返幕前。
圖片來源：小紅書、TVB 《國際中華小姐競選》截圖、SundayKiss 照片庫、IG@do_do_cheng資料或影片來源：原文刊於新假期