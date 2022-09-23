50歲吳美珩為Do姐慶生近況曝光 昔日古裝美人退隱15年獲封凍齡美魔女

現年50歲的吳美珩當年是出名的古裝美人，但她在嫁人生女後就選擇退出娛樂圈，至今已有15年，由於她沒有開設社交網，令不少網友都無從得知她的近況，近日難得見她現身Do姐（鄭裕玲）及「顧老闆」顧紀筠的慶生派對中，令網友們都大感驚喜，紛紛大讚她凍齡有術，外貌零變化！