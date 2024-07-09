吳若希再陷婚變危機！公開粗口對話公審老公句句有骨 最新動態曝光

現年32歲的吳若希（Jinny）2017年與澳門富二代何兆鴻（Alex）奉女成婚，至今育有一女一子，但Jinny經常因小事在網上公審老公，被網民封為「惡妻」。近日，Jinny再次在社交媒體上公開與老公的對話截圖，其中不乏粗口，狠批老公接送女員工，更直指：「你趷起條尾都知你會做咩！」

