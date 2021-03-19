吳若希同網友玩你問我答 恨做羽田若希 不忘狂數老公缺點：唔畀XX…日日都想離婚
文：東方新地｜圖：吳若希IG圖片及YouTube影片截圖
吳若希：志願係做社工
吳若希話好多YouTuber都有做「你問我答」環節的影片，因此她也決定拍片回答大家的Q&A，而今次「你問我答」的問題，都是在她的Instagram Story中收集，首先講到吳若希當初點解想做歌手？她表示當初只當唱歌係興趣，完全無想過做歌手，她說：「我以前志願係想做社工，一睇就知我係社工樣，咁正能樣(外表正能量），同埋咁和藹可親嘅圓臉。但真係喺好偶然嘅情況下就入咗行，我好多謝音樂監製伍樂城，佢係我嘅伯樂，我第一次試音、第一首歌都係佢幫我錄，所以我好記得佢嘅教誨。」
講到出道至今面對種種負評以及人身攻擊，點樣走過？吳若希笑言：「我會諗吓呢樣嘢會唔會令我少咗忽肉、會唔會令我少咗錢先。如果唔會嘅話就由得佢，So far錢冇少到、肉又冇少到，咁佢唔鍾意我，我都可以唔鍾意佢，咁我咪唔鍾意佢。」
胡鴻鈞同許廷鏗之間，吳若希開頭講笑話因為同胡鴻鈞唔熟，而許廷鏗係牙醫，可以幫佢洗牙，所以揀許廷鏗！後來又話因為三個人係同期新人，曾經互相扶持對方成長，所以好期待三人可以再次同台演出或相聚。
而講到老公Alex，吳若希就開始表現激動，否認自己不讓老公打機，更話自己係鼓勵老公打機，她說：「我成日都同佢講，你去打機啦，加油！加油！加油！咁樣講㗎！」她又解釋：「其實唔係唔畀佢打機，但起碼要分到啲時間畀我同小朋友，做完嘢唔瞓覺去打機係冇問題㗎。」
而被問到「何生的三個缺點」時，吳若希就滔滔不絕狂數：「唔同我傾偈、批我肘、唔畀我磨腳腳，唔磨腳腳真係瞓唔到，我已經講咗十次⋯⋯下刪100個字。」而當被問到是否有打算過與老公離婚，她直言：「有，絕對有，日日都諗！」仲叫人撳住佢啲怒火！
吳若希又直言完全無想過如此年輕就升級做媽媽：「我成日以為自己係30幾歲先會結婚，但估唔到25歲就生BB，28歲就生第二件，呢啲都係我人生完全冇Plan過嘅嘢，但好開心，有小朋友之後覺得我嘅人生好圓滿！」
最後被問到「識唔識講福建話」？吳若希表示自小住福州，因此她識少少福州話，更即場示範了幾句童謠，她事後回覆網友留言，大概解釋該童謠的意思為：「奶咀，啜奶咀，糠養豬，米養人，？？（鴨食既嘢）養鴨母，鴨母生蛋養主人。」