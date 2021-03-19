吳若希同網友玩你問我答 恨做羽田若希 不忘狂數老公缺點：唔畀XX…日日都想離婚

吳若希（Jinny）近日積極經營其個人YouTube頻道，每個星期都推出一條新片谷人氣，為了增加點擊率，連同老公之日常都公開同網民分享。日前吳若希就上載了一段「你問我答」的影片，被問到出道時被指與日本AV羽田愛撞樣而被有「羽田若希」稱號，直言羨慕對方的身材，答完一大堆問題，當然少不了提及老公，吳若希嬲爆大數老公的缺點，仲話自己日日都想⋯⋯⋯

文：東方新地｜圖：吳若希IG圖片及YouTube影片截圖