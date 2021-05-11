吳若希下令農莊facebook專頁刪相 惹網友圍插：以為自己大明星
吳若希（Jinny）向來語出驚人，日前有個叫「有機薈低碳農莊」facebook專頁內，上載一張Jinny的相片以答謝到訪，點知Jinny突然留言，即惹網友熱議。
文：東方新地 ｜圖：有機薈低碳農莊facebook、吳若希IG
下令農莊facebook專頁刪相
近年活躍於社交網的吳若希（Jinny），不時大方po相po片同粉絲分享。不過，日前有個叫「有機薈低碳農莊」facebook專頁，上載了張張Jinny的相片以答謝她到訪，並簡單表示：「多謝吳若希昨天一家大小到訪菠蘿園」，點知卻惹起Jinny不滿，更在專頁留言：「相片未經授權公開，請盡快移除」。事件即引起網友熱烈討論，紛紛圍插Jinny：「好大的官威」、「以為自己大明星？」、「人哋幫你宣傳執到啦」等等，到最後該農莊專頁將貼文刪除。
YouTube狂數老公缺點
吳若希（Jinny）近日積極經營其個人YouTube頻道，每個星期都推出一條新片谷人氣，為了增加點擊率，連同老公之日常都公開同網民分享。吳若希話好多YouTuber都有做「你問我答」環節的影片，因此她也決定拍片回答大家的Q&A。片中Jinny講到老公Alex，吳若希就開始表現激動，否認自己不讓老公打機，更話自己係鼓勵老公打機，她說：「我成日都同佢講，你去打機啦，加油！加油！加油！咁樣講㗎！」她又解釋：「其實唔係唔畀佢打機，但起碼要分到啲時間畀我同小朋友，做完嘢唔瞓覺去打機係冇問題㗎。」
而被問到「何生的三個缺點」時，吳若希就滔滔不絕狂數：「唔同我傾偈、批我肘、唔畀我磨腳腳，唔磨腳腳真係瞓唔到，我已經講咗十次⋯⋯下刪100個字。」而當被問到是否有打算過與老公離婚，她直言：「有，絕對有，日日都諗！」仲叫人撳住佢啲怒火！
講到出道至今面對種種負評以及人身攻擊，點樣走過？吳若希笑言：「我會諗吓呢樣嘢會唔會令我少咗忽肉、會唔會令我少咗錢先。如果唔會嘅話就由得佢，So far錢冇少到、肉又冇少到，咁佢唔鍾意我，我都可以唔鍾意佢，咁我咪唔鍾意佢。」