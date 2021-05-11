吳若希下令農莊facebook專頁刪相 惹網友圍插：以為自己大明星

吳若希（Jinny）向來語出驚人，日前有個叫「有機薈低碳農莊」facebook專頁內，上載一張Jinny的相片以答謝到訪，點知Jinny突然留言，即惹網友熱議。

文：東方新地 ｜圖：有機薈低碳農莊facebook、吳若希IG