吳若希多謝楊丞琳唱〈越難越愛〉翻Hit帶挈北上登台兼拍劇做女一
吳若希父親節後起程北上
上周日(6月19日)父親節，吳若希為老公Alex慶祝完就起程去深圳接受隔離，並在IG拍片直擊自己的隔離生活，今次北上，吳若希表示將會與視帝陳展鵬合作新劇《香港人在北京》，據知演員陣容包括洪永城、戴祖儀、蔡潔、傅嘉莉、吳業坤和陳聖瑜等等，吳若希更首度升呢做女一。
吳若希唔覺自己係女一
吳若希是歌手出身，多年來參演過不少劇集，如《衝線》、《實習天使》、《救妻同學會》、《多功能老婆》和《青春本我》等，可惜演技有待磨練，亦未有代表作。對於有傳吳若希是「高層珍姐愛將」，公司有意捧她做女主角，吳若希接受傳媒訪問時表示今次北上拍的《香港人在北京》是輕鬆小品，是她喜歡的題材，主要講一班香港人在北京生活時遇到的趣聞，劇本寫得好好亦有不少笑位，令吳若希感到有共鳴，不過她就唔覺得自己是女一，仲話主要戲份圍繞住陳展鵬，陳展鵬才是真正主角。
多謝楊丞琳令〈越難越愛〉再翻Hit
之前楊丞琳在《聲生不息》中演唱吳若希的成名作〈越難越愛〉，結果令首歌再翻Hit，雖然有不少網民指楊丞琳比原唱更好聽，不過吳若希就不斷叨光，她透露今次北上除了拍劇，還會抽時間探親及走埠登台，並公開多謝楊丞琳唱了《越難越愛》後令很多內地人都想翻聽這首歌，不過吳若希又知唔知，網民最想聽嘅到底係邊個版本呢？
TVB與內地內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》近期成為熱話，剛播出的第8集邀到楊丞琳作特邀嘉賓，演繹港劇神曲——《使徒行者》片尾曲《越難越愛》。楊丞琳雖然不是第一次唱用廣東話演唱，但始終香港觀眾印象中她都是講國語，所以節目一出非常好有驚喜。楊丞琳都話《越難越愛》難唱，而原唱吳若希近日都有動作，她在IG玩reels與楊丞琳隔空「合唱」，而且仲要飆高音唱和音，需知道唱和音難過唱主旋律，吳若希似乎想用實力強調自己是原唱的身份。
吳若希還擊？ 飆高音對撼楊丞琳大晒唱功
《聲生不息》剛播出的一集邀請到楊丞琳作特邀嘉賓，重新演繹TVB港劇神曲《越難越愛》，不少網民都感到非常驚喜，事關能夠聽到楊丞琳唱廣東歌的機會不多，影片上載至YouTube三日點擊率已超過20萬。影片爆紅引來原唱吳若希「做返啲嘢」，她在IG上出post與楊丞琳「隔空合唱」，本身《越難越愛》都夠高音，她更飆高音唱和音大晒唱功，似乎想用實力強調自己原唱的身份，實行覆桌。
即睇吳若希飆高音與楊丞琳隔空合唱《越難越愛》
網民唔明點解要唱咁高音
吳若希此post一出已經有近1萬like，引來大批網民留言，有網民希望可以睇到吳若希與楊丞琳真正的合唱，亦有網民表示：「神曲，如果《使徒行者》冇呢首歌都做唔到經典」、「始於都係原唱最好聽」，亦有網民鍾意吳若希獨唱多啲，話楊丞琳把聲好嘈。不過比較多網民問：「點解要唱到咁高音？」可能因為本身唔熟悉音樂，事關一首歌除了大家聽到識背的主旋律之外，其實人聲部份經常會加入和音，令歌曲聽落更豐富。同埋唱和音其實比唱主旋律更高難度，一來主旋律最好記聽幾次就識背，但係唱和音唔係句句唱晒，對音準要拍子要求極高，稍有差池都會好「un耳」，所以大家睇演唱會見到通常都有幾位和音歌手就係咁嘅，佢哋唱功分分鐘勁過主流歌手。
想同吳若希合唱？睇下面條片啦
吳若希唔想玩《聲生不息》
吳若希拍片與楊丞琳隔空合唱《越難越愛》，用唱功力證自己原唱身份之餘兼回應網民熱話。《越難越愛》因《聲生不息》再次成為熱話，吳若希大讚楊丞琳唱得好，事關以「國語人」來說咬字好好，加上歌詞好密就連佢本人唱都覺得繞口。另外亦有網民關心她回否參與《聲生不息》，點知吳若希一口拒絕，她覺得玩《聲生不息》會好攰，她現階段應付不到太辛苦的工作。
楊丞琳都話《越難越愛》好難唱
楊丞琳以特邀嘉賓現身《聲生不息》，雖然她在台北長大，但原來是廣東人，她受訪時透露：「從小父親就告訴我，廣東人一定要會廣東話。」 當楊丞琳獲邀出演《聲生不息》時，她先與 TVB 劇迷好友商量演出歌曲，並鎖定《使徒行者》片尾曲《越難越愛》。為了不影響樂迷觀感，楊丞琳苦練廣東話相當敬業，她說：「這首歌咬字非常的密，坦白說它的旋律也挺難，因為跨度蠻大，真假音又一直的轉換，技巧和咬字都有難度。我決定要唱甚麼歌開始的那一天，就開始把拼音及字都印出來、做筆記。每 天都讀給香港的朋友聽，要她們幫我吹毛求疵的去更正。因為我選的是情歌，不能夠打斷聽得懂的人的情緒，所以標準很重要。」最終楊丞琳真的以頗為標準的廣東話， 克服了歌曲各方面的高難度順利演出，獲得全場如雷掌聲。
唔覺唔覺原來《越難越愛》喺YouTube點擊率已經有接近2千萬。
常見問題
吳若希北上拍咩劇？
吳若希表示今次北上拍的劇屬於輕鬆小品，是她喜歡的題材⋯⋯詳情請看
吳若希有公開多謝楊丞琳？
之前楊丞琳在《聲生不息》中演唱吳若希的成名作〈越難越愛〉，結果令首歌再翻Hit，吳若希不斷叨光，她透露今次北上除了拍劇，還會抽時間探親及走埠登台，並公開多謝⋯⋯詳情請看