吳若希多謝楊丞琳唱〈越難越愛〉翻Hit帶挈北上登台兼拍劇做女一

吳若希（Jinny）為結婚生B放棄了不少上位黃金機會，身在深圳酒店隔離中的她，將與陳展鵬合作拍劇新《香港人在北京》，吳若希首次擔正做女主角，卻謙虛表示唔覺自己是女一。對自己歌藝信心十足的吳若希，直言因楊丞琳在《聲生不息》唱她的名曲《越難越愛》而令首歌翻Hit，帶挈她有機會北上走埠登台，今次離港至少3個幾月，拋夫棄仔女，唔通想走胡杏兒舊路？