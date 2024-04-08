31歲吳若希北上嘆世界開心晒靚相 極水腫出鏡遭狠批：進化失敗咗？
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現年31歲的吳若希（Jinny）自2017年與圈外男友拉埋天窗後，更先後誕下1子1女，婚後生活可謂十分幸福美滿。早前吳若希就帶一對仔女快閃廣州，心情靚爆嘅Jinny仲喺社交平台大派靚相，不過以極水腫出鏡的Jinny似乎嚇親網民，仲被唔少人質疑係唔係再進化，搞到本尊火速上水回應……
吳若希極腫出鏡引熱議
吳若希早前在社交平台上分享自己快閃廣州，除了大派同美食的合照外，更配文寫道：「開估～帶左（咗）對仔女快閃廣州融創！但對於我嚟講，最精彩唔係玩～係食！」不過網民的關注就落咗喺吳若希的極水腫的「新樣」上：「點解塊面咁膠嘅」、「完全唔同咗樣變咗另一個人咁喎」、「進化失敗咗？」、「有啲似恐怖片劇照」、「塊面打咗咩？成個麵包超人咁…..」
吳若希火速上水回應「進化」疑雲
對於網民一面倒的負評，吳若希就火速上水回應：「女人總有幾日都會腫啲嘅～過幾日食返啲清淡嘢自然就會好㗎」，大方回應網民熱議的「進化」話題！不過向來吃得開嘅Jinny一於懶理，尋晚返到香港即刻出新po，話自己終於可以休息吓，只係希望今日唔好有任何人任何動物任何電話任何事嘈醒佢，實行好好「避世」叉電。
吳若希換手機即「報復式自拍」
吳若希早前於電視城遺失手機，遍尋不獲，最後被迫換新手機，出新機之後決定「報復式自拍」，由3月尾開始每天更新紀錄生活日常，根據佢嘅講法係「今日開始連續一個月日更，逼自己勤力d，用盡d個新電話」
由於承諾日日都要出Po，似乎難以保持狀態，要維持靚樣不變，這個「日更30天挑戰」去到第8日已經貼錄音室生瘡相，第10日更加出現「面腫自拍」嚇壞網民⋯⋯
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撰文：東方新地圖片來源：IG@jinnyng、Facebook@吳若希 Jinny Ng