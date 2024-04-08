31歲吳若希北上嘆世界開心晒靚相 極水腫出鏡遭狠批：進化失敗咗？

現年31歲的吳若希（Jinny）自2017年與圈外男友拉埋天窗後，更先後誕下1子1女，婚後生活可謂十分幸福美滿。早前吳若希就帶一對仔女快閃廣州，心情靚爆嘅Jinny仲喺社交平台大派靚相，不過以極水腫出鏡的Jinny似乎嚇親網民，仲被唔少人質疑係唔係再進化，搞到本尊火速上水回應……