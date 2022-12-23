吳若希公開懷孕時期黑圖︰「你唔尷尬 尷尬就係人哋」 麥美恩係藍色變種人
麥美恩係藍色變種人
藝人有時難免會被網民、媒體起底，所以節目組特設「自選黑圖」環節，Mayanne身先士卒展示當年拍攝節目《我愛香港》時扮演變種特攻（X men）「妖后」的造型，她說：
「這個造型算是作為一名女藝人的底線，能讓製作組知道原來有女藝人願意去做，同時亦證明自己，但真係可一不可再。」
吳若希 ： 唔使有偶像包袱！
吳若希希望望仔仔們不要有偶像包袱，再以過來人的身份來對他們說：「初入行，我記得以前珍姐第一次搵我拍劇時就同我講咗一句說話問我『你想做咩角色呀？』當時我講話『想做諧星』，跟住佢就話『咁都好，好彩你都唔係諗住做靚女啫』而我之後所做嘅角色都係啲好正常嘅女仔。」接著Jinny便放出她當年懷孕時所拍下的對比黑圖，她更大爆金句：
「只要你唔尷尬，尷尬就係人哋」
吳若希未婚懷孕三年抱兩 2017年與謝安琪同期大肚
吳若希 2017年初全面停工安胎，4月23日誕下女兒Giselle，取乳名「淼淼」，同年10月10日她在老闆何哲圖作為見證人下與男友Alex簽字結婚，正式成為人妻。2020年6月10日，她公布再度懷孕，11月3日，誕下兒子Kylian，兩次懷孕都有拍下孕照寫真：
當年Jinny懷孕後一直少有露面，最多都係喺社交網站放相放片，不過亦有趁懷孕時留倩影，與當時未婚的男友Alex影靚靚大肚 寫真！相中Jinny半祼上陣，甜蜜黑白照中兩人攬到實，Alex則輕吻女友面珠，佢仲留言：「無論你變得幾肥美，我都會一樣咁錫你～」
已經陀Ｂ8個月
吳若希寸老公家常便飯
早就寸老公當家常便飯的吳若希，懷第二胎時再拍大肚寫真，晒相之餘，她又寸爆老公掛住傾電話：「何生跟他的電話恩愛了一整晚，我跟我的肚子搏鬥了一整晚！然後我默默在我的手機search『離婚方法』，看了發現過程那麼繁複，那還是算了！」
常見問題
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