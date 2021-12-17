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吳若希扮認真mode玩回憶殺 爆石圍角屋邨妹成長記

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撰文：東方新地

吳若希（Jinny）日前上載了一段YouTube片大玩回憶殺，講述她在荃灣石圍角邨成長的過去，包括回到她的母校和重溫初戀的回憶等，成功勾起不少在石圍角邨長大的網友回憶！

文：東方新地｜圖：[email protected] Ng 吳若希、[email protected]

吳若希 相隔7年重遊石圍角邨

吳若希在片中首先講到自己最認真的時候，就是在她讀書的時期，原來她過往曾是一名乖學生，她透露自己以前住在石圍角邨的石蓮樓，她說：「計番2014年之後我都冇返過嚟，都已經有7年，睇落呢度變化都唔大，都依然係嗰啲雜貨舖、蛋糕舖、超級巿場，仲有麥當勞。」

回到成長的地方，吳若希指所有商舖改變都不大。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
回到成長的地方，吳若希指所有商舖改變都不大。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）
吳若希指那時仍很流行狗仔隊、八卦雜誌之類，所以每每有重大新聞，便利店外都會大排長龍。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
吳若希指那時仍很流行狗仔隊、八卦雜誌之類，所以每每有重大新聞，便利店外都會大排長龍。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）

小時候曾做義工探訪長者

吳若希憶述在阿公阿婆離開之後，她就未有再回過石圍角邨，有時發夢時她也會回到這裡，雖然基本上都是一些不太開心的回憶，但這裡也是令她成長的地方，一回到這裡，就會浮現出和媽咪一起，以及小時候做義工賣旗和探訪長者等回憶。

吳若希指她在讀書時期經常做義工。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
吳若希指她在讀書時期經常做義工。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）
會去探訪長者，幫老人家髹鐵門。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
會去探訪長者，幫老人家髹鐵門。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）
除了石圍角邨，吳若希指她小時候亦是在綠楊新邨長大，她憶述以前初戀時曾坐在綠楊新邨的水池邊拍拖。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
除了石圍角邨，吳若希指她小時候亦是在綠楊新邨長大，她憶述以前初戀時曾坐在綠楊新邨的水池邊拍拖。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）

想像媽咪是宇宙

遊完屋邨，吳若希又帶網友重回她的母校廖寶珊紀念書院，遇到以前教過她DT科的老師，又找到她中二、中三時創作的瓷磚畫，她透露原來她當時所畫的是她想像中的媽咪，當中有星星、月亮、太陽、白雲等，就像是個宇宙一樣。吳若希指她小時候的創作靈感都來自阿公、阿婆和媽咪，因為小時候她是被阿公、阿婆湊大，之後跟返媽咪，睇住她一個人做很多份工去湊大她和弟弟，所以在她心目中媽咪的形象非常偉大。

重遊母校遇到吳若希的小粉絲。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
重遊母校遇到吳若希的小粉絲。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）
又遇到以前DT科的老師時，吳若希自爆她小時候原來叫Janny。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
又遇到以前DT科的老師時，吳若希自爆她小時候原來叫Janny。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）
吳若希找到她中二、中三時創作的瓷磚畫。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
吳若希找到她中二、中三時創作的瓷磚畫。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）
畫中是她想像下的媽咪，當中有星星、月亮、太陽、白雲等，就像是個宇宙一樣。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
畫中是她想像下的媽咪，當中有星星、月亮、太陽、白雲等，就像是個宇宙一樣。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）

校長讚有表演天份

之後吳若希又遇到羅靈芝校長，她指當年她進入廖寶珊紀念書院時，羅校長剛令廖寶珊升級Band 1學校，羅校長笑言仲記得吳若希當年好有表演天份，好鍾意在午間舞台上跳舞，吳若希則指學校當年有個很厲害的合唱團，當年她就是這間學校中正式開始接觸唱歌。

羅校長話好欣賞吳若希當年好勇敢，一有困難就識得搵老師去傾。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
羅校長話好欣賞吳若希當年好勇敢，一有困難就識得搵老師去傾。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）

同韋Sir開心鬥嘴

最後行到學校禮堂，吳若希遇到她最熟悉的韋Sir，她大讚韋Sir是全校最風趣的老師，兩人互相鬥嘴，拍合照時，韋Sir仲好擔心影全身照會影到他的肚腩！吳若希笑指因為韋Sir教IS，所以她當年讀IS也讀得特別好。韋Sir指吳若希以前曾講過自己是上天派下來讓身邊的人開心，吳若希亦笑指自己原本的志願是做社工。

韋Sir好有偶像包袱，擔心同吳若希合照會影到他的肚腩。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
韋Sir好有偶像包袱，擔心同吳若希合照會影到他的肚腩。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）
韋Sir搵出吳若希以前寄給他的信，裡面有一張她的BB照，又有她的親筆畫。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
韋Sir搵出吳若希以前寄給他的信，裡面有一張她的BB照，又有她的親筆畫。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）
吳若希在信中特別感謝老師對她的關心。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
吳若希在信中特別感謝老師對她的關心。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）
最後一幕「To be continued...」為下一集影片留下伏筆。（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
最後一幕「To be continued…」為下一集影片留下伏筆。（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
連蔡嘉欣都有留言表示：「韋Sir好好人呀，會同學生做朋友。」吳若希立即搞笑回應：「我都好好人呀～會同蔡嘉欣做朋友。」（圖片來源：YouTube@Jinny Ng 吳若希）
連蔡嘉欣都有留言表示：「韋Sir好好人呀，會同學生做朋友。」吳若希立即搞笑回應：「我都好好人呀～會同蔡嘉欣做朋友。」（圖片來源：[email protected] Ng 吳若希）

網友：選情告急？

有不少網友都對吳若希今次的影片讚好，紛紛留言「認親」，表示自己也是在石圍角邨長大，或是曾在廖寶珊紀念書院等，因為這段影片而勾起了不少過往的回憶，但亦有網友指吳若希今次拍攝回憶片，是因為「選情告急」，想為無綫頒獎禮的「最受歡迎電視歌曲」獎拉票。

（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：IG@tvbcomhk）
吳若希為劇集《伙記辦大事》唱的片尾曲〈錯的一天〉有份入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》的「最受歡迎電視歌曲」獎。（圖片來源：[email protected]

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