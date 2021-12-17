吳若希扮認真mode玩回憶殺 爆石圍角屋邨妹成長記

吳若希（Jinny）日前上載了一段YouTube片大玩回憶殺，講述她在荃灣石圍角邨成長的過去，包括回到她的母校和重溫初戀的回憶等，成功勾起不少在石圍角邨長大的網友回憶！
文：東方新地｜圖：[email protected] Ng 吳若希、[email protected]
吳若希 相隔7年重遊石圍角邨
吳若希在片中首先講到自己最認真的時候，就是在她讀書的時期，原來她過往曾是一名乖學生，她透露自己以前住在石圍角邨的石蓮樓，她說：「計番2014年之後我都冇返過嚟，都已經有7年，睇落呢度變化都唔大，都依然係嗰啲雜貨舖、蛋糕舖、超級巿場，仲有麥當勞。」
小時候曾做義工探訪長者
吳若希憶述在阿公阿婆離開之後，她就未有再回過石圍角邨，有時發夢時她也會回到這裡，雖然基本上都是一些不太開心的回憶，但這裡也是令她成長的地方，一回到這裡，就會浮現出和媽咪一起，以及小時候做義工賣旗和探訪長者等回憶。
想像媽咪是宇宙
遊完屋邨，吳若希又帶網友重回她的母校廖寶珊紀念書院，遇到以前教過她DT科的老師，又找到她中二、中三時創作的瓷磚畫，她透露原來她當時所畫的是她想像中的媽咪，當中有星星、月亮、太陽、白雲等，就像是個宇宙一樣。吳若希指她小時候的創作靈感都來自阿公、阿婆和媽咪，因為小時候她是被阿公、阿婆湊大，之後跟返媽咪，睇住她一個人做很多份工去湊大她和弟弟，所以在她心目中媽咪的形象非常偉大。
校長讚有表演天份
之後吳若希又遇到羅靈芝校長，她指當年她進入廖寶珊紀念書院時，羅校長剛令廖寶珊升級Band 1學校，羅校長笑言仲記得吳若希當年好有表演天份，好鍾意在午間舞台上跳舞，吳若希則指學校當年有個很厲害的合唱團，當年她就是這間學校中正式開始接觸唱歌。
同韋Sir開心鬥嘴
最後行到學校禮堂，吳若希遇到她最熟悉的韋Sir，她大讚韋Sir是全校最風趣的老師，兩人互相鬥嘴，拍合照時，韋Sir仲好擔心影全身照會影到他的肚腩！吳若希笑指因為韋Sir教IS，所以她當年讀IS也讀得特別好。韋Sir指吳若希以前曾講過自己是上天派下來讓身邊的人開心，吳若希亦笑指自己原本的志願是做社工。
網友：選情告急？
有不少網友都對吳若希今次的影片讚好，紛紛留言「認親」，表示自己也是在石圍角邨長大，或是曾在廖寶珊紀念書院等，因為這段影片而勾起了不少過往的回憶，但亦有網友指吳若希今次拍攝回憶片，是因為「選情告急」，想為無綫頒獎禮的「最受歡迎電視歌曲」獎拉票。