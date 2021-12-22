吳若希聖誕禮物收「200萬」彩虹勞 送禮者原來係佢

吳若希日前同張寶兒、袁偉豪、蔡嘉欣等提早開P賀聖誕，之後她在社交網貼出多張相片，笑指自己在交換禮物時，收到了一隻「名貴手錶」，仲向蔡嘉欣炫耀指該款手錶價值高達「200萬」，並慨嘆：「有錢人交換禮物果然係與眾不同！」