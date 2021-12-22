吳若希聖誕禮物收「200萬」彩虹勞 送禮者原來係佢
吳若希日前同張寶兒、袁偉豪、蔡嘉欣等提早開P賀聖誕，之後她在社交網貼出多張相片，笑指自己在交換禮物時，收到了一隻「名貴手錶」，仲向蔡嘉欣炫耀指該款手錶價值高達「200萬」，並慨嘆：「有錢人交換禮物果然係與眾不同！」
文：東方新地｜圖：[email protected]
吳若希：請大家畀最大掌聲袁氏夫婦
吳若希日前在社交網貼出一張手戴疑似「彩虹勞」的照片，又在限時動態中貼出數張收禮物相，並表示：「年年聖誕交換禮物，最驚收到華而不實的禮物，估唔到今年收到名貴手錶！真係好靚，好無用，但很有用。請大家俾最大掌聲袁氏夫婦。」並@了張寶兒和袁偉豪兩人。
袁偉豪：成年人工比晒你
俗稱「彩虹勞」的彩虹圈迪通拿（Daytona）勞力士手錶炒價高達200萬，蔡嘉欣留言說：「好靚好靚好羨慕呀！」吳若希亦立即回覆她：「$200萬！」而送上禮物的袁偉豪和張寶兒，亦有分別留言表示「成年人工比晒你」及「好襯妳哈哈哈」。
網民：又平又暖送禮之選
音樂監製周錫漢亦有留言笑指：「咁就幾百萬！」引來吳若希慨嘆：「有錢人交換禮物果然係與眾不同！」不過隨即有眼利網民發現這隻「彩虹勞」原來是編織出來的Rolex手環，笑讚：「又平又暖送禮之選。」吳若希亦坦承：「係！天氣凍，包一包個手腕～即刻暖晒！」