盤點娛樂圈6大犀利人妻！吳若希曾公開數臭老公、 吳鎮宇感激張智霖娶走靚靚
一文看清娛樂圈6大犀利人妻
1. 吳若希多次數臭老公 大叫老公「收聲」
吳若希在2017年與澳門闊少何兆鴻（Alex）結婚，育有一子一女。2人結婚6年，吳若希多次在節目中數臭老公。早前上網台節目《絲打圍爐》擔任嘉賓時，自爆曾經因為老公經常打機，而「掟爛晒啲電腦」，仲「燒咗前度送老公嘅頸巾」。其實吳若希已經唔係第一次公開鬧老公，曾經在《姊妹淘》節目中大爆曾經在現任老公一度分手當時，曾經上對方屋企大鬧：「嗰陣時我上咗佢屋企打爛晒所有嘢，包括電視、魚缸、花樽、床。因為佢換咗屋企個密碼鎖，即係擺到明要隔開我啦，以後諗住唔見我啦。跟住我就搵咗開鎖佬上去爆咗佢屋企個鎖。」
2. 袁詠儀出名惡女兼惡妻 連吳鎮宇都曾公開揶揄
靚靚袁詠儀是娛樂圈出了名的惡女兼惡妻，她年輕時被指曾跟不少藝人結怨，而且更一度因脾氣壞而被封殺，而她本人亦曾承認自己是惡女，更曾跟Chilam當眾吵架而黑面。就連吳鎮宇接受訪問時都試過公開數落袁詠儀，笑指張智霖最大的優點就是把袁詠儀娶走了，令她不能再出來害人，甚至誇口說Chilam是回饋社會，救贖眾生。
3.苑瓊丹性格火爆 曾用用鬧鐘掟老公
苑瓊丹在2004年跟身家上億的「玻璃大王」黃乃揚結婚，不過結婚多年的她一直少有提及老公。然而，早年苑瓊丹接受傳媒訪問時，曾經自認是「惡妻」一名，時不時一言不合就向老公大吵大鬧，更試過有一次將鬧鐘直接扔向老公，令到對方眼睛撞到瘀曬。
4. 應采兒曾公開怒嗆小三
外界對山雞哥陳小春的印象一定是惡形惡相，不過兩夫妻的相處中，似乎是一向性格外向、爽直、有主見，更比陳小春小16年的應采兒更有威勢。陳小春指：「其實結完婚之後，她要幹嘛就幹嘛，因為我不想跟她起衝突，因為衝突到最後輸的就是我，那既然是這樣子都無所謂了，反正你想去哪裡你開心就好了。」霸氣的應采兒曾在2012年發文，怒嗆小三別再亂傳短訊給陳小春。「我就微博發你名字和電話，聽到沒？」，正宗惡妻一名。
5.朱茵外柔內剛 被老公踢爆係惡妻
朱茵同老公黃貫中（Paul）結婚多年，時不時以恩愛夫妻檔上節目。朱茵雖然外表甜美，不過就被老公接受訪問時踢爆指「屋企最惡係老婆」，Paul仲話自己同女兒都怕朱茵，曾經同女兒玩得癲過頭，被朱茵怒斥：「你兩個嘈夠未呀！」，認真睇唔出！
6. 劉嘉玲吐槽梁朝偉係「真影帝」
劉嘉玲與梁朝偉結婚13年，多年來恩愛到極點，是不少人心目中的模範夫妻。不過原本性格剛強火爆的劉嘉玲亦被網民封為「惡妻」之一，事關劉嘉玲經常在節目中吐槽梁朝偉，更加形容老公「戲裏戲外都是真正的影帝」。不過每次劉嘉玲「吐槽」梁朝偉的時候，劉嘉玲臉上都是掛著甜美的笑容，可見兩人非常相愛，令人羨慕。
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