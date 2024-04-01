盤點娛樂圈6大犀利人妻！吳若希曾公開數臭老公、 吳鎮宇感激張智霖娶走靚靚

吳若希（Jinny）近日在電視劇《香港人在北京》中憑搞笑八婆仔性格深受觀眾喜愛，她在劇中雖然對住老公陳展鵬不時耍花槍展示甜蜜的一面，但不過現實中的她絕對是一位「犀利人妻」！吳若希曾經在網台節目《絲打圍爐》擔任嘉賓時，自爆曾火燒老公前度條頸巾，火爆一面引起網民熱議。娛樂圈一向不乏一班好似吳若希一樣「老婆食住老公」的女藝人，以下就為讀者盤點7位圈中的火爆人妻！