吳若希惡妻行為再現 老公生日慘被連環暗串兼「詛咒」

現年31歲的吳若希（Jinny），於2017年嫁給澳門闊少何兆鴻（Alex）後，在7年間誕下一子一女，生活可謂十分美滿！而吳若希與老公的相處亦非常有趣，更會不時在社交平台公開控訴老公。適逢早前係吳若希老公的生日，而Jinny竟然係送「詛咒」，惡妻行為引起網民熱議……