吳若希惡妻行為再現 老公生日慘被連環暗串兼「詛咒」
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現年31歲的吳若希（Jinny），於2017年嫁給澳門闊少何兆鴻（Alex）後，在7年間誕下一子一女，生活可謂十分美滿！而吳若希與老公的相處亦非常有趣，更會不時在社交平台公開控訴老公。適逢早前係吳若希老公的生日，而Jinny竟然係送「詛咒」，惡妻行為引起網民熱議……
老公生日吳若希連送2「詛咒」
早前是吳若希老公Alex的38歲生日，而作為老婆的她當然為老公送上生日禮物，而Alex事後亦有將禮物在社交平台上分享。但原來吳若希送的禮物竟然是2本書，而書名分別是《老公怎麼還不去死》，以及《無能老公圖鑑》，睇到一眾網民都唔知畀咩反應……
吳若希急留言澄清氹老公
而送上超特別禮物的吳若希，亦在老公的帖文下留言檢更為自己送上的「詛咒」解畫：「我唔係真係想你死，我希望你長命百歲，當我老嘅時候可以幫我推輪椅！」她又搞笑加多句：「就算你推我落山都ok！」迅速冧番掂老公！
吳若希多次數臭老公 大叫老公「收聲」
吳若希在2017年與澳門闊少何兆鴻（Alex）結婚，育有一子一女。2人結婚6年，吳若希多次在節目中數臭老公。早前上網台節目《絲打圍爐》擔任嘉賓時，自爆曾經因為老公經常打機，而「掟爛晒啲電腦」，仲「燒咗前度送老公嘅頸巾」。其實吳若希已經唔係第一次公開鬧老公，曾經在《姊妹淘》節目中大爆曾經在現任老公一度分手當時，曾經上對方屋企大鬧：「嗰陣時我上咗佢屋企打爛晒所有嘢，包括電視、魚缸、花樽、床。因為佢換咗屋企個密碼鎖，即係擺到明要隔開我啦，以後諗住唔見我啦。跟住我就搵咗開鎖佬上去爆咗佢屋企個鎖。」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@allexxhoo