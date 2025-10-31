吳若希戴祖儀游嘉欣北上「尋歡作樂」 被爆肌小鮮肉包圍 各式親密接觸畫面曝光

TVB全新綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》宣傳片曝光，吳若希、戴祖儀、游嘉欣等一眾女主持被爆肌小鮮肉重重包圍，各式親密接觸畫面令人大開眼界。節目主打滿足觀眾消費欲望及獵奇心態，七位姐姐將北上走訪上海、深圳、廣州等地尋歡作樂，究竟她們會有怎樣的非凡體驗？