吳若希戴祖儀游嘉欣北上「尋歡作樂」 被爆肌小鮮肉包圍 各式親密接觸畫面曝光
廣告
TVB全新綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》宣傳片曝光，吳若希、戴祖儀、游嘉欣等一眾女主持被爆肌小鮮肉重重包圍，各式親密接觸畫面令人大開眼界。節目主打滿足觀眾消費欲望及獵奇心態，七位姐姐將北上走訪上海、深圳、廣州等地尋歡作樂，究竟她們會有怎樣的非凡體驗？
吳若希戴祖儀游嘉欣被爆肌小鮮肉包圍畫面曝光
宣傳片所見，吳若希、戴祖儀及游嘉欣先後被一批又一批的「爆肌小鮮肉」包圍，雙方之間還有不同花款的親密接觸動作。畫面包括公主抱、後環抱、多人按摩、壁咚、糖黐豆健身及波波池派對等，各種親密互動保證令觀眾尖叫指數爆燈。三位女主持在鏡頭前顯得相當興奮，與小鮮肉們的互動毫不避忌，大膽程度令人意外。
TVB公布《尋歡作樂的姐姐》節目定位
TVB在《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》中正式公布《尋歡作樂的姐姐》的節目內容。節目主打滿足觀眾的消費欲望及獵奇心態，發掘女性新興市場。七位夢幻女子主持將北上嚐鮮，走訪上海、深圳、廣州等地，感受時下最受女性歡迎的各式玩意，享受多個第一次的非凡體驗。節目除了有美食和靚景外，還承諾會有多不勝數的小鮮肉登場。
麥玲玲何依婷林凱恩何沛珈加盟主持陣容
《尋歡作樂的姐姐》由麥玲玲、何依婷、林凱恩、何沛珈、吳若希、戴祖儀、游嘉欣七位女藝人擔任主持。這個主持陣容涵蓋不同年齡層和背景，從資深藝人到新生代都有代表。節目概念似乎是讓這班姐姐們體驗各種新奇刺激的活動，特別針對女性觀眾的喜好和好奇心。TVB在節目巡禮中將此節目列為14大全新綜藝節目之一，顯示對節目的重視程度。
網民熱議節目尺度大膽引發關注
宣傳片曝光後，網民對節目的大膽尺度議論紛紛。有網民留言表示「尖叫指數真係爆燈」、「啲畫面好刺激」，對節目內容感到好奇。不過亦有網民質疑「咁樣做節目會唔會太over」、「尺度係咪有啲大」。部分觀眾則期待節目播出，認為「終於有啲新意思嘅綜藝」。節目將於翡翠台播出，預料會成為熱門話題。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期