吳若希戴祖儀游嘉欣北上「尋歡作樂」 被爆肌小鮮肉包圍 各式親密接觸畫面曝光

TVB全新綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》宣傳片曝光，吳若希、戴祖儀、游嘉欣等一眾女主持被爆肌小鮮肉重重包圍，各式親密接觸畫面令人大開眼界。節目主打滿足觀眾消費欲望及獵奇心態，七位姐姐將北上走訪上海、深圳、廣州等地尋歡作樂，究竟她們會有怎樣的非凡體驗？

吳若希戴祖儀游嘉欣被爆肌小鮮肉包圍畫面曝光

宣傳片所見，吳若希、戴祖儀及游嘉欣先後被一批又一批的「爆肌小鮮肉」包圍，雙方之間還有不同花款的親密接觸動作。畫面包括公主抱、後環抱、多人按摩、壁咚、糖黐豆健身及波波池派對等，各種親密互動保證令觀眾尖叫指數爆燈。三位女主持在鏡頭前顯得相當興奮，與小鮮肉們的互動毫不避忌，大膽程度令人意外。

TVB公布《尋歡作樂的姐姐》節目定位

TVB在《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》中正式公布《尋歡作樂的姐姐》的節目內容。節目主打滿足觀眾的消費欲望及獵奇心態，發掘女性新興市場。七位夢幻女子主持將北上嚐鮮，走訪上海、深圳、廣州等地，感受時下最受女性歡迎的各式玩意，享受多個第一次的非凡體驗。節目除了有美食和靚景外，還承諾會有多不勝數的小鮮肉登場。

麥玲玲何依婷林凱恩何沛珈加盟主持陣容

《尋歡作樂的姐姐》由麥玲玲、何依婷、林凱恩、何沛珈、吳若希、戴祖儀、游嘉欣七位女藝人擔任主持。這個主持陣容涵蓋不同年齡層和背景，從資深藝人到新生代都有代表。節目概念似乎是讓這班姐姐們體驗各種新奇刺激的活動，特別針對女性觀眾的喜好和好奇心。TVB在節目巡禮中將此節目列為14大全新綜藝節目之一，顯示對節目的重視程度。

網民熱議節目尺度大膽引發關注

宣傳片曝光後，網民對節目的大膽尺度議論紛紛。有網民留言表示「尖叫指數真係爆燈」、「啲畫面好刺激」，對節目內容感到好奇。不過亦有網民質疑「咁樣做節目會唔會太over」、「尺度係咪有啲大」。部分觀眾則期待節目播出，認為「終於有啲新意思嘅綜藝」。節目將於翡翠台播出，預料會成為熱門話題。

吳若希 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
吳若希 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
吳若希 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
吳若希 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
吳若希 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
吳若希 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
吳若希 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
吳若希 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
吳若希 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
吳若希 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
吳若希 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
吳若希 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
