吳若希逐一回應18個負評 「是非女王」福建來港自嘲弱智讀書少
1. 貌似AV女優羽田愛「我係羽田機場」
吳若希初出道時宣被安插「翻版徐熙媛」，但高登仔指更像日本AV女優羽田愛並笑稱她是羽田若希。吳若希笑言：「呢個係好好㗎，新人比較難俾人記住，但我好好彩似一個AV女優Haneda，話我似佢係開心嘅，因為我個樣俾人記住，令人有個point俾人講，幾好呀！Haneda係洶湧嘅，我都係羽田，不過係機場嗰邊！」
2. 與林峯迷起爭執「我嗰時做得唔好」
2011年與「峯迷」在微博開拖，吳若希解釋：「我唔記得嗰時覆佢乜嘢，而家發現如果係狂迷，真係好癲嘅，我嗰時做得唔好，應該由得佢。我細個時會好care人哋話你不實嘅嘢，就會好想反擊，而家大個咗，咁就是旦啦你鍾意點就點！」
3. 遭網上勒索5000元掩口費「佢有同我道歉」
2011年的時候有網民威脅及勒索，對方自稱擁有毀她前途的爆炸性醜聞，更要求她付五千元「掩口費」。吳若希則指：「以前真係發生好多好無聊嘅事，我做乜覆人啫！當時佢有私底下同我道歉嘅。」
4. 長水瘤停工 靠塊布搞掂？
2012年事業剛起步之際，吳若希發現自己患功能性水瘤，令她感痛楚：「嗰陣時好大鑊，我嗰時住土瓜灣，睇咗3個醫生，醫生話爆咩功能性水瘤，嗰時我再去問風水師，佢話病位化妝鏡對著衣櫃鏡令水瘤發大，叫我搵布遮住佢，一個月後睇婦科醫生，佢話照唔到水瘤喎！嗰年開始我信命理風水。」
5. Cosplay亞絲娜掀罵戰「唔再cosplay，我應該係亂噏」
吳若希在2013年時出席《C3日本動玩博覽2013》，以cosplay打扮動漫「刀劍神域」的亞絲娜造型出席在九龍灣舉行的記者會。她的造型被cosplay迷指她一身裝束不神似，因而引起罵戰。吳若希尷尬笑：「如果後來我話唔會再cosplay，我應該係亂噏㗎。」
6. 跟高登仔出雙入對？直認「佢係我緋聞男友」
吳若希2014年曾經和高登仔阿風出雙入對：「我哋而家都係好好朋友，我哋間唔時都攞出嚟講笑話佢係我緋聞男友，何生（老公何兆鴻）係佢情敵！」
7. 電台開咪爆粗 靠曾志豪打圓場
吳若希曾經在港台節目《中女宅男殺很大》擔任嘉賓主持，但不慎爆粗「Shxt」。她憶述當時主持曾志豪為她圓場：「我內心係鼓掌，佢反應好快」她笑言自己記錯主持曾志豪為陸浩明，更曾問陸浩明是否曾經做過電台節目主持。
8. 流出和男友親吻照「對住男友係啜啜啦，唔通打佢咩！」
2014年網上瘋傳吳若希和男朋友的親吻照，引起網民爭議。吳若希回應：「呢個係我男朋友，拍拖四年，對住男友係啜啜啦，唔通打佢咩！但我同何生（老公何兆鴻）又冇乜啜啜相喎！」
9.未發育bikini水着「我而家都未發育好！」
高登仔在網上找到吳若希的泳衣寫真照，吳若希笑指：「高登仔搵到我羽田機場嘅相！呢輯相係我人生污點！嗰時13，14歲我都未發育好，當然我而家都未發育好！哈哈！這輯相係我人生歷練，就好似我懷孕終於有D cup感覺一樣。我大肚時坐喺度係好辛苦，我要搵嘢托住，我明白豐滿嘅人好辛苦，條腰負重好大，真係攰嘅！」
便好似像人生污點一樣。不過她指其實大胸也很辛苦，在她懷孕其間上圍變得豐滿令她的腰部負重很大，要找東西墊住。
10. 2015年《越難越愛》奪金曲金
吳若希謂：「我都覺得洗腦，當時到內地工作，俾人認得係歌手。」對方可以讀出《越難越愛》的歌詞，所以她也覺得好洗腦！
11. 亂入萬能Key
吳若希提當時其實自己在一個很大壓力的階段之中，自己都不希望奪奬。但幸運有謝安琪、張敬軒、胡鴻鈞、許廷鏗的安慰，吳若希說：「我係喺負評當中成長，呢啲簡單支持，已經係好大安慰，原本我覺得真係好大壓力嘅，有一刻我諗不如唔做嘞。」她明白到負評其實是伴隨著成功，所以在他們支持下重拾信心。
12.《至尊街頭魔法王》「好犀利呀！」「好勁呀！」「好神奇呀！」「點解嘅？」
吳若希指自己不是一個綜藝人，所以不太懂活躍氣氛。她提到自己拍攝後期的集數時，林盛斌反而要求她強調「點解嘅？」，因為她是發自內心地問並且活躍氣氛。她笑言自己曾在微信上收到「點解嘅？」的改圖，成功深入民心。
13.《實習天使》護士坐床照惹爭議
吳若希當時上載一張在拍攝《實習天使》劇集時身穿護士裙的照片，被人有AV的感覺，引起護士醫生的專業爭議。吳若希回應指：「點解呢句說話我會get到係護士做到每日無停手，我呢句說話有咩係講護士做到喺度瞓覺㗎？我冇話過護士喺醫院做嘢好得閒，走去病床瞓覺。」令她大感莫名奇妙。不過她指有數名粉絲成功當上護士，令她感到非常感動。
14. 半邊面萬能key被鄭裕玲（Do姐）IG發佈
吳若希指：「IG因為要求相片係四方形，Do姐有同我講唔好意思。我左邊面同右邊面唔balance㗎，周柏豪左右面好balance囉，靚你嚟講周柏豪係OK嘅！」
15. 向網民徵題被嘲「係雞係公廁」吳若希：諗賤嘢佢哋贏！
吳若希曾在Facebook上載一張相片並向網民徵題，有網民回應「係雞係公廁」並吸引7000人讚好。吳若希笑言：「網民嘅想像力同創意係唔可以低估，諗賤嘢方面佢哋贏！」
16. 素顏嚇壞人「其實我成日都素顏喎」
吳若希2016年上載自己、胡鴻鈞和許廷鏗的相片，相中的吳若希素顏上陣，因而嚇壞網民。不過她指：「其實我成日都素顏喎，可能當時比較多人討論。」
17. 稱岳飛「反清復明」「重如果我讀到書，唔會唱歌！」
在2016年《反斗紅星冇暑假》的節目中，吳若希把岳飛背後刻字答錯作「反清復明」而被人恥笑。吳若希笑指：「當時嘅製作團隊，每一次都攞嚟笑，我真係冇岳飛個樣喺我個腦入面，可能睇得太多周星馳，永遠記得刻字就係反清復明嘞。如果我讀到書，入咗行做社工，唔會唱歌！但我自己都覺得好好笑。」
18. 網上首次承認戀情「澄清我唔係第三者」
2016年吳若希被爆和老公Alex Ho的戀情，吳若希當時在貼出情侶照大放閃光彈。她笑言：「原來24歲嘅人對愛情真係弱智，而家諗返轉頭我真係唔應該咁做，公開咗嘅關係，好容易受到打擊，Alex Ho當年有幫我澄清過我唔係第三者。呢單嘢完咗之後，我好傷心㗎，我覺得俾人呃！」
網民留言大讚吳若希：負評中成長，今次看到她EQ極高
網民看畢影片之後都紛紛留言支持吳若希「加油！支持吳若希！」、「永遠支持吳若希！」、「加油」，網民指她經歷這十年間的負評成長，為人處事更成熟「呢幾年吳若希真係成熟咗好多，唔再有23 4歲個種稚氣。」、「她真是負評中成長，今次看到她EQ極高」、「好高興睇到你呢10年嘅成長，多謝你嘅歌陪伴著我走人生唔同嘅道路！」
吳若希原名吳嘉妮
是非女王兼高登女神吳若希，在福建出世，原名吳嘉妮，據她講父親在當地經營酒店，家境富裕，由於父母要做生意，由爺爺嫲嫲湊大，原本過着無憂無慮的生活，直至7歲家中遭逢巨變，爸爸的酒店生意差，且衰爛賭孭了一身債，最後需要破產還債。
新移民來港血淚史
過了三年黑暗日子，10歲的若希跟隨家人移民來港，因為廣東話差經常被同學恥笑，功課多令學業跟唔上，由那時候開始，吳若希意識到只有搵很多錢才可以更積極改善生活，結果她坐言起行，16歲已仆倒入行，正式出道前經過兩年「改造」，除了學唱歌、樂理、樂器等，當然唔少得執靚自己，自從今年加入無綫做主持和拍劇，吳若希榮升當年「高登BB」，她主唱電視劇《使徒行者》的洗腦插曲〈愈難愈愛〉更唱到街知巷聞！
吳若希是非/負評大回顧！
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
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