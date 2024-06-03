吳若希好奇問曾比特Dancer髮型 竟令網民緊張鬧爆「OnX」 最終以7字作結
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在最近的慈善節目《萬眾同心公益金》中，曾比特的演出吸引了不少觀眾的目光，其中一位Dancer更因與曾比特擁有相同的爆炸頭髮型而成為焦點。吳若希（Jinny）在家中觀看節目時，對此感到好奇，於是在社交媒體上問及此事，竟引來一位網民鬧爆她「OnX」！
吳若希 疑問獲Dancer親自回覆
吳若希在IG限時動態發問：「純好奇，點解dancer要同Mike同一個髮型？」獲得該位Dancer親自回應，表示這純屬巧合，並非抄襲，吳若希即笑言：「我初頭好認真地懷疑過，係咪要食句歌詞『迷惘裡永遠看不透』。」
被網民指責對Dancer零尊
原本以為這只是一場小插曲，但事態卻迅速升級，有網民對吳若希的問題表示不滿，鬧爆她：「要幾X onX先問呢啲問題？主角夠料：) Dancer咩髮型都影響唔到。」對此，吳若希感到困惑，並在社交媒體上反問：「下？why onX？」網民回應稱她的行為「OnX當有趣」，並指責她不尊重該位Dancer。
進行5分鐘對話後網民終道歉
隨後，吳若希與該網民在社交媒體上進行了5分鐘對話，對方最終向吳若希道歉，但仍堅持認為她的一句話可能會引起不必要的誤會，進而令曾比特的粉絲不滿，認為該位Dancer抄襲、搶Fo，帶來網絡欺凌，勸告她：「諗多步幾時都冇壞。」
吳若希以7字作結 望大家互相體諒
吳若希則解釋，她只是以為該位Dancer可能被TVB安排戴假髮以配合曾比特，並未想到會引起如此大的反響。最後她以「香港人好大壓力」作總結，表示：「其實大家都係出於好心，但係表達嘅方式激進咗啲。Well～香港人好大壓力！and me too～希望大家都體諒吓我！」
撰文：東方新地圖片來源：IG@jinnyng、IG@tytyhs_21、TVB