吳若希好奇問曾比特Dancer髮型 竟令網民緊張鬧爆「OnX」 最終以7字作結

在最近的慈善節目《萬眾同心公益金》中，曾比特的演出吸引了不少觀眾的目光，其中一位Dancer更因與曾比特擁有相同的爆炸頭髮型而成為焦點。吳若希（Jinny）在家中觀看節目時，對此感到好奇，於是在社交媒體上問及此事，竟引來一位網民鬧爆她「OnX」！

