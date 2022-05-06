吳若希帶細佬吳梓楓入行姊弟檔孖住搵銀 以疫情為由唔同阿媽慶祝母親節

吳若希出道時被封高登女神，不過好快就變是非女王，入行14年做埋人阿媽都好似腦囟未生埋，三日唔埋在網上撩交鬧，曾公開鬧老公廢要離婚，語不驚人勢不休。雖然被指是無範港女，不過吳若希頗顧家，對細12年的細佬供書教學。養弟千日，吳若希終於等到17歲的Carson吳梓楓初長成，積極為他鋪路入行，早前已簽模特兒公司做周柏豪師弟！