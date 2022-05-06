吳若希帶細佬吳梓楓入行姊弟檔孖住搵銀 以疫情為由唔同阿媽慶祝母親節
吳若希自小栽培細佬
吳若希近年刻意減產，潛心當媽及當KOL，隨著去年她有份主持的《姊妹淘》停播，吳若希更加清閒，但原來她還有「秘密武器」，說的是她從小已悉心培育的17歲的弟弟吳梓楓Carson。最近吳若希頻頻帶住細佬Carson公開亮相，似乎有心想提升Carson的曝光率。
吳若希兩姊弟大半年冇過阿媽
吳若希繼早前帶埋Carson一齊上無綫節目《思家大戰》後，日前再與姊弟檔返無綫開工，仲孖住接受無綫娛樂新聞台訪問。對於母親節(5月8日)的慶祝安排，吳若希表示Carson撞正要考試，當日會在宿舍過要溫書，吳若希說：「So sad！因為我媽咪都年紀大，亦都有啲病患，都好驚會感染到佢，所以我哋大半年時間都冇見過佢，唔希望會有啲咩事發生，所以今年可能都係一個電話嘅慰問啦！」吳若希55歲的母親曾於2015年與男友踩單車遇上嚴重意外，頭部墮地重創一度昏迷，出院後漸康服，兩年前吳若希細仔出世，幫手湊孫。
吳若希話自己日日都係母親節
聲言唔打算同阿媽慶祝母親節的吳若希，自己卻非常重視這個節日，她說：「唔好成日話幫媽咪慶祝，我都係一個媽咪嚟，哈哈，所以今年唔會主力幫我媽咪或者奶奶慶祝，今年可能係幫自己慶祝多啲囉！」吳若希仲話大女Giselle每日都會畫畫同寫信給她，對她來說日日都好似過母親節。
去年已簽公司準備入行
據知Carson一邊專心學業想投考入大學讀建築系，另一方面原來已簽約模特兒公司，成為周柏豪及連詩雅師弟。在其社交網的自我介紹資料，已看到Carson寫上工作聯繫可以搵Starzpeople。
勤健身操大隻
Carson早年在吳若希的IG出現，仍有Baby Fat及形象非常小朋友，幾年間化身成文青小鮮肉，為了入行，他已開始跟健身教練上堂，據知吳若希希望細佬先以模特兒身份拍廣告，等時機成熟再殺入樂壇成為多棲藝人，而她就成為Carson背後的重要女人，印印腳做「星姐」。從此以後，娛樂圈又多一對姊弟藝人喇！
吳若希富家女出身
現年29歲的吳若希（原名吳嘉妮）在福建出世，據吳若希早年所講，吳父在當地經營酒店，家境富裕，由於父母要做生意非常忙碌，所以吳若希由爺爺嫲嫲湊大，原本過著無憂無慮的生活。
吳若希經歷3年黑暗日子
吳若希7歲那年家中遭逢巨變，因為爸爸的酒店生意一落千丈，而且更衰爛賭孭了一身債，最後需要破産還債。吳若希過了三年黑暗日子，10歲時跟隨家人移民來港，因爲廣東話差經常被同學恥笑，功課多亦令學業跟唔上。
吳若希誓要出人頭地
由那時候開始，吳若希意識到要搵好多錢才可以更積極改善生活，結果她坐言起行，16歲已仆倒入行，正式出道前經過兩年「改造」，除了學唱歌、樂理、樂器等，當然唔少得執靚自己，自從加入無綫做主持和拍劇，吳若希人氣急升做埋高登BB，她主唱電視劇《使徒行者》的洗腦插曲〈愈難愈愛〉更唱到街知巷聞，之後拍《倩女失魂》時更傳出姣黐蕭正楠、又有三點式寫真流出和與男子啜嘴密照外洩等，有關吳若希的負面新聞，全部都娛樂性豐富。
8歲家道中落
吳若希8歲那年，因為爸爸破産，吳若希變回窮家小女孩，不過大劫過後一家依然快樂，更帶吳若希參觀動物園。
11歲單眼皮女生
吳若希天生的單眼皮、細眼、鼻扁和起角pizza臉，原來遺傳自吳媽媽。
15歲龍友最愛
吳若希不時語出驚人，曾自爆被南亞裔人士非禮、在微博投訴被的士司機視覺非禮等，自認索爆的吳若希出道前曾當龍模，以iPad身形配三白眼，好趕客。
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