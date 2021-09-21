吳若希推16歲細佬Carson入行 已簽模特兒公司做周柏豪師弟

吳若希當年出道曾被封高登女神，不過好快就變成是非女王，入行13年做埋人阿媽都好似腦囟未生埋，三日唔埋在網上撩交鬧，仲公開鬧老公廢要離婚，語不驚人勢不休，雖然吳若希被指是無範港女，不過她出名孝順同顧家，更要對細12年的細佬供書教學。養兵千日，吳若希終於等到，今年16歲的Carson初長成，吳若希即為他鋪路入行，做周柏豪師弟！

撰文：東方新地 圖片：吳若希IG圖片、吳若希YouTube頻道截圖、Carson IG