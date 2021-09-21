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吳若希推16歲細佬Carson入行 已簽模特兒公司做周柏豪師弟

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撰文：東方新地

吳若希當年出道曾被封高登女神，不過好快就變成是非女王，入行13年做埋人阿媽都好似腦囟未生埋，三日唔埋在網上撩交鬧，仲公開鬧老公廢要離婚，語不驚人勢不休，雖然吳若希被指是無範港女，不過她出名孝順同顧家，更要對細12年的細佬供書教學。養兵千日，吳若希終於等到，今年16歲的Carson初長成，吳若希即為他鋪路入行，做周柏豪師弟！

撰文：東方新地 圖片：吳若希IG圖片、吳若希YouTube頻道截圖、Carson IG

吳若希悉心栽培細佬

吳若希近年刻意減產，潛心當媽及當KOL，隨著她有份主持的《姊妹淘》停播，吳若希更加清閒，但原來她還有「秘密武器」，說的是她從小已悉心培育的16歲的弟弟吳梓楓Carson。

吳若希與細佬Carson雖然年紀相差12年，但姊弟情非常好。（圖片來源：吳若希IG）
吳若希與細佬Carson雖然年紀相差12年，但姊弟情非常好。（圖片來源：吳若希IG）
吳若希在行內出名是非多，不過對屋企人卻全心全意，對細佬從小管教得很嚴！（圖片來源：吳若希IG）
吳若希在行內出名是非多，不過對屋企人卻全心全意，對細佬從小管教得很嚴！（圖片來源：吳若希IG）

已簽公司準備入行

據知今年準備考DSE的Carson一邊專心學業想投考入大學讀建築系，另一方面原來已簽約模特兒公司，成為周柏豪及連詩雅師弟。在其社交網的自我介紹資料，已看到Carson寫上工作聯繫可以搵Starzpeople。

手長腳長的Carson擁有修長身段，身穿校服非常清澀。（圖片來源：Carson IG）
手長腳長的Carson擁有修長身段，身穿校服非常清澀。（圖片來源：Carson IG）
Carson的IG已標明工作聯絡可搵Starzpeople，即是周柏豪與連詩雅的經理人。（圖片來源：Carson IG）
Carson的IG已標明工作聯絡可搵Starzpeople，即是周柏豪與連詩雅的經理人。（圖片來源：Carson IG）
Carson早前為師姐連詩碓慶祝生日。（圖片來源：Carson IG）
Carson早前為師姐連詩碓慶祝生日。（圖片來源：Carson IG）
吳若希與周柏豪老友鬼鬼，早已托對方好好照顧細佬！（圖片來源：吳若希IG）
吳若希與周柏豪老友鬼鬼，早已托對方好好照顧細佬！（圖片來源：吳若希IG）

勤健身操大隻

Carson早年在吳若希的IG出現，仍有Baby Fat及形象非常小朋友，幾年間化身成文青小鮮肉，為了入行，他已開始跟健身教練上堂，據知吳若希希望細佬先以模特兒身份拍廣告，等時機成熟再殺入樂壇成為多棲藝人，而她就成為Carson背後的重要女人，印印腳做「星姐」。從此以後，娛樂圈又多一對姊弟藝人喇！

Carson的藝術天份不俗，他希望能入讀大學的建築系。（圖片來源：Carson IG）
Carson的藝術天份不俗，他希望能入讀大學的建築系。（圖片來源：Carson IG）
身形略嫌單薄的Carson，要跟教練操肌！（圖片來源：Carson IG）
身形略嫌單薄的Carson，要跟教練操肌！（圖片來源：Carson IG）
16歲的Carson，仍然一臉稚氣，形象與家姐吳若希完全不同。（圖片來源：Carson IG）
16歲的Carson，仍然一臉稚氣，形象與家姐吳若希完全不同。（圖片來源：Carson IG）

吳若希富家女出身

5月23日是吳若希（原名吳嘉妮）29歲生日，她在福建出世，據吳若希早年所講，吳父在當地經營酒店，家境富裕，由於父母要做生意非常忙碌，所以吳若希由爺爺嫲嫲湊大，原本過着無憂無慮的生活。

吳若希
入行多年的吳若希，今年29歲生日時表示踏入生日周會有不同的慶祝活動。
吳若希
吳若希雖然經常被指是港女，但其實她來自福建。

吳若希經歷3年黑暗日子

吳若希7歲那年家中遭逢巨變，因為爸爸的酒店生意一落千丈，而且更衰爛賭孭了一身債，最後需要破産還債。吳若希過了三年黑暗日子，10歲時跟隨家人移民來港，因爲廣東話差經常被同學恥笑，功課多亦令學業跟唔上。

吳若希
吳若希開通了自己的YouTube頻道，日前與細佬Carson一齊拍片，Carson講到吳若希多年來對他的照顧，二人都忍唔住喊。
吳若希
吳若希姊弟感情要好，二人年紀相隔12年，吳若希多年來姊當母職照顧細佬。

吳若希誓要出人頭地

由那時候開始，吳若希意識到要搵好多錢才可以更積極改善生活，結果她坐言起行，16歲已仆倒入行，正式出道前經過兩年「改造」，除了學唱歌、樂理、樂器等，當然唔少得執靚自己，自從加入無綫做主持和拍劇，吳若希人氣急升做埋高登BB，她主唱電視劇《使徒行者》的洗腦插曲〈愈難愈愛〉更唱到街知巷聞，之後拍《倩女失魂》時更傳出姣黐蕭正楠、又有三點式寫真流出和與男子啜嘴密照外洩等，有關吳若希的負面新聞，全部都娛樂性豐富。

吳若希
16年尾吳若希宣布未婚懷孕三個月，17年誕下女兒Giselle，去年11月再誕下兒子Kylian，她表示想女兒將來有兄弟姊妹照應，所以生第二胎。
吳若希
日前吳若希與老公何兆鴻夫妻檔拍片進行廚藝大比拼，期間唔少得嘈交互相指罵，吳若希更被老公踢爆一粒米都未煮過。

2歲蒙豬眼

吳若希原名吳嘉妮，福建出世集萬千寵愛在一身，天氣寒冷被家人包粽一樣。

 

5歲中華兒女

一身娘爆祖國裝束，吳若希天生大面，家人為她塗上口紅，眉間點了紅點，看來是過新年。

8歲家道中落

因為爸爸破産，吳若希變回窮家小女孩，不過大劫過後一家依然快樂，更帶吳若希參觀動物園。

吳若希
吳若希小時候

11歲單眼皮女生

吳若希天生的單眼皮、細眼、鼻扁和起角pizza臉，原來遺傳自吳媽媽。

吳若希
吳若希小時候

15歲龍友最愛

吳若希不時語出驚人，曾自爆被南亞裔人士非禮、在微博投訴被的士司機視覺非禮等，自認索爆的吳若希出道前曾當龍模，以iPad身形配三白眼，好趕客。

吳若希
吳若希被翻出當年做龍模時影的三點式照片。

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