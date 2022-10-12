吳若希結婚5周年被促「大戰一場」竟然叫老公：結紮咗先！

現年30歲的吳若希（Jinny）同老公何兆鴻（Alex）自2017年結婚，先後誕下一對子女，日前她同老公撐枱腳慶祝結婚5周年紀念，就被網民催促兩人係時候「大戰一場」再生多個，但吳若希卻即時落閘，話要戰就要「結紮咗先」！