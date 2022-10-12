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吳若希結婚5周年被促「大戰一場」竟然叫老公：結紮咗先！

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現年30歲的吳若希（Jinny）同老公何兆鴻（Alex）自2017年結婚，先後誕下一對子女，日前她同老公撐枱腳慶祝結婚5周年紀念，就被網民催促兩人係時候「大戰一場」再生多個，但吳若希卻即時落閘，話要戰就要「結紮咗先」！

吳若希為Alex誕下一子一女，幸福滿滿。
吳若希2017年同Alex奉女成婚，前年再誕一子，湊成「好」字。（圖片來源：[email protected] jinnyng）

吳若希 親自訂枱慶祝

吳若希過往經常絕世港女上身在社交網公審老公Alex，今次慶祝結婚5周年紀念，吳若希亦有大呻老公在這個大日子不但沒表示，更要她親自去訂枱，不過她對這一餐亦好滿意，大讚：「呢間餐廳真係好正！」

有網友留意到何生Gel了頭，十分隆重其事，吳若希就大爆：「係呀！佢等呢張相等咗成晚！餐廳職員一話幫我哋影相佢就企起身～～～積極嘅程度令到我呆咗！」

吳若希 吳若希大呻周年紀念都要自己去訂枱。
吳若希大呻周年紀念都要自己去訂枱。（圖片來源：[email protected] jinnyng）
吳若希 吳若希大爆老公好重視呢張合照，仲特登Gel埋頭！
吳若希大爆老公好重視呢張合照，仲特登Gel埋頭！（圖片來源：[email protected] jinnyng）

被麥美恩催生多個

不少圈中好友都留言恭賀吳若希「Happy Anniversary」，麥美恩更搞笑話：「係時候生多隻！何生有心有力！」吳若希就反問她：「生完係咪你領養？」麥美恩回答：「改姓麥嘅，我OK！」

網友亦叫吳若希：「咁耐冇見趁今晚係時候大戰一場，何生有心有力啊！」吳若希就再度落閘拒絕話：「結紮咗先啦！」睇嚟真係「兩個夠晒數」！

吳若希 網友搞笑話何生個表情好似對呢餐唔多滿意！
網友搞笑話何生個表情好似對呢餐唔多滿意！（圖片來源：[email protected] jinnyng）
吳若希在IG貼出性感照片，並留言指正在製作YouTube片。
吳若希話若要和她「大戰」，老公要先結紮！（圖片來源：[email protected] jinnyng）
吳若希放假到沙灘玩，並留言指遇到這種好天氣很滿足。
吳若希早前罕有曬泳照，話放假到沙灘玩，並留言指遇到這種好天氣很滿足。（圖片來源：[email protected] jinnyng）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] jinnyng

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