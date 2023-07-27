吳若希IG忽然談網暴提微辣疑指控網民 即遭洗版式圍剿：一句RIP都冇
吳若希忽有感 指網民正在網暴微辣員工
不少藝人得悉阿晶離世後都感到非常震驚，歌手吳若希轉發相關的新聞，並感慨留言說：「Haters永遠都管唔到，依（而）家再睇下微辣班人下面d（啲）留言，何嘗唔係網絡暴力？」吳若希認為阿晶離世事件之後，網民於微辣員工社交網上的留言，其實都是網絡暴力。
吳若希一出該限時動態後，即惹來更多網民鬧爆：「你個story都弱X智，你唔知頭唔知路咪X出聲啦，關你X事咩」、「俾班前同事帶頭出黎恰，炒話題仲要跟錯隊」
加蔥遭圍剿 網民洗版式炮轟微辣「喊相」成員
阿晶昨日千字文中交代了身後事，剖白自己受抑鬱症纏繞4年，剖白所受的冤屈以及控訴微辣，貼文其後遭刪去。網民的炮火指向當日輪流po「喊相」的微辣眾人，被指是集體寸爆阿晶。包括被指曾經強逼阿晶墮胎的加蔥、卡特、Jacky Lou等人：「好X賤 話自己不婚主義轉個頭同第個結婚」、「垃圾微辣係咪終於可以收皮啦」、「晶以死控訴，我以後都唔會再睇微辣，幫襯微辣，從對話圖中，已經看清楚你們真面目」
微辣文化出公告表示遺憾 僅以「前員工」稱呼
得悉阿晶不幸離世的消息後，微辣文化以「關於微辣文化前員工離世之公告」為題於IG出post，全文以「前員工」來稱呼阿晶，並表示「對此深感哀慟及遺憾」：「自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。」微辣文化又表示微辣十周年的現場表演會延期，並呼籲社會各界給予逝者家人多一點空間和保持同理心。
本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。
自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。
微辣文化仝人僅此再次對前員工遽然離世表達惋悼，並向其家人致以深切慰問。另外，微辣十周年之現場表演亦將會延期，直至另行通知。最後，微辣文化呼籲社會各界給子逝者家人多一點空間和保持同理心，並謹記珍惜生命。
微辣文化
二零二三年七月二十六日
愛護阿晶的朋友寫公開信：微辣偽人必得報應
另一方面，網傳一封愛護阿晶的朋友寫公開信，信中內容重點提到叫澳門政府不再資助微辣；抵制微辣廣告商；絕不姑息微辣，微辣偽人必得報應。
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