吳若希IG忽然談網暴提微辣疑指控網民 即遭洗版式圍剿：一句RIP都冇

歌手吳若希轉發阿晶離世新聞，忽然有感談網暴，仲指控網民留言同樣網暴「微辣」，隨即遭網民洗版式炮轟！阿晶日前自殺離世，不少好友以及多位微辣相關人士都先後出Post悼念。而昨晚（07/26）「微辣」IG即時發表聲明澄清，並宣布下星期舉行的十周年演出延期。有不少網民得悉阿晶離世消息後，都紛紛留言指控微辣的種種不是，旗下成員更是責無旁貸，紛紛湧入他們社交平台留言狂轟。