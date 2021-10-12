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吳若希結婚4週年打爛醋埕 老公出po提第二個女人 話因疫情而深入了解

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撰文：東方新地

吳若希與老公Alex Ho結婚4年，經常狗咬狗骨，吳若希不時絕世港女上身清算老公。日前慶祝結婚4週年，本來好好地撐枱腳不知幾溫馨，點知Alex在社交網出post，竟然留言tag第二個女人，透露在疫情期間經常見而加深認識，更用了女方清唱的甜蜜歌 〈老鼠愛大米〉作為背景音樂，吳若希唔嬲就假，Alex今次大鑊了！

撰文：東方新地 圖片：吳若希IG、Alex IG、蔡嘉欣IG

吳若希與老公食日本菜慶祝結婚4週年。（圖片來源：吳若希IG）
吳若希與老公食日本菜慶祝結婚4週年。（圖片來源：吳若希IG）

吳若希食飯慶祝周年紀念

吳若希與老公Alex當年奉女成婚，之後再添多個兒子湊成「好」字，二人有獨特的相處方式，不時鬥氣公開互相數臭。日前慶祝結婚4周年，本來開開心心食飯慶祝，點知老公Alex一個社交網post，令吳若希醋意大發！

原來當日老公Alex特別前來探班兼接放工。（圖片來源：吳若希IG）
原來當日老公Alex特別前來探班兼接放工。（圖片來源：吳若希IG）
吳若希表示最近忙於拍劇。（圖片來源：吳若希IG）
吳若希表示最近忙於拍劇。（圖片來源：吳若希IG）
撇下對仔女二人世界，飯後兩公婆更行海邊拍拖。（圖片來源：吳若希IG）
撇下對仔女二人世界，飯後兩公婆更行海邊拍拖。（圖片來源：吳若希IG）
吳若希在社交網留言表示結婚週年完美地落幕。（圖片來源：吳若希IG）
吳若希在社交網留言表示結婚周年完美地落幕。（圖片來源：吳若希IG）

好戲在後頭

原以為吳若希與Alex無驚無險恩愛慶祝，點知Alex其後在社交網一個post，為這個紀念日贈慶。Alex一開始就寫：「由於疫情關係，生活圈子細左，見黎見去都係果幾個人，令到自己更加了解這些人的缺點和優點。但……蔡小姐@kayan.c，你比番一日我地何家抖下得唔得！？今日係我同老婆結婚周年紀念！平時你點樣啜我個仔？點樣逼Giselle陪你玩我都算！求下你比一日我休息下！」Alex文中所Tag的人正是吳若希在《姊妹淘》中的拍檔蔡嘉欣，而最吊詭的是此post的背景音樂，竟然是蔡嘉欣清唱粵語版的〈老鼠愛大米〉。

Alex出po的照片用了和吳若希的合照，背景音樂卻是蔡嘉欣清唱。（圖片來源：Alex IG）
Alex出po的照片用了和吳若希的合照，背景音樂卻是蔡嘉欣清唱。（圖片來源：Alex IG）
Alex在結婚紀念日寫了一大段文，不過冇Tag老婆吳若希。（圖片來源：Alex IG）
Alex在結婚紀念日寫了一大段文，不過冇Tag老婆吳若希。（圖片來源：Alex IG）

同第二個女人打情罵俏

Alex用上大部份文字來提及蔡嘉欣，仲暗示因疫情關係，與蔡嘉欣成日見了解多咗，仲話對方搞到佢要抖抖，好容易被誤會。講完一大輪，Alex終於提吳若希：「老婆～第4年了！愛你仍然如第一年那樣愛你。I Love you forever and ever」但Alex依然沒有Tag吳若希，平時鍾意鬧老公的吳若希即時留言詐型。

吳若希與蔡嘉欣曾經傳不和，吳若希更曾公開叫對方做「垃圾」。（圖片來源：蔡嘉欣IG）
吳若希與蔡嘉欣曾經傳不和，吳若希更曾公開叫對方做「垃圾」。（圖片來源：蔡嘉欣IG）
吳若希公開呷醋，另一姊妹陳詩欣亦發現Alex的po背景聲音變了蔡嘉欣的歌聲。（圖片來源：Alex IG）
吳若希公開呷醋，另一姊妹陳詩欣亦發現Alex的po背景聲音變了蔡嘉欣的歌聲。（圖片來源：Alex IG）

蔡嘉欣繼續發功

吳若希呷醋到出面，蔡嘉欣依然繼續火上加油，她留言回應Alex：「估唔到今日你地食飯慶祝周年紀念 ，死都唔話俾我知係邊度食，搞到我嚟唔到，但我依然可以用第二種方式陪伴你地慶祝」，面皮10呎厚，唔怪得可以同吳若希做到姊妹。

蔡嘉欣原來一得閒就去吳若希屋企登門造訪，因此與Alex愈來愈熟。（圖片來源：蔡嘉欣IG）
蔡嘉欣原來一得閒就去吳若希屋企登門造訪，因此與Alex愈來愈熟。（圖片來源：蔡嘉欣IG）
蔡嘉欣回應Alex投訴她老是常出現的post。（圖片來源：Alex IG）
蔡嘉欣回應Alex投訴她老是常出現的post。（圖片來源：Alex IG）
蔡嘉欣是非不絕，日前剪了短髮被網民指唔好睇，即與網民開火對罵。（圖片來源：蔡嘉欣IG）
蔡嘉欣是非不絕，日前剪了短髮被網民指唔好睇，即與網民開火對罵。（圖片來源：蔡嘉欣IG）
吳若希與老公Alex一家四口生活幸福，不過最近卻多了個怪姨姨登堂入室。（圖片來源：Alex IG）
吳若希與老公Alex一家四口生活幸福，不過最近卻多了個怪姨姨登堂入室。（圖片來源：Alex IG）

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