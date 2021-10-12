吳若希結婚4週年打爛醋埕 老公出po提第二個女人 話因疫情而深入了解
吳若希與老公Alex Ho結婚4年，經常狗咬狗骨，吳若希不時絕世港女上身清算老公。日前慶祝結婚4週年，本來好好地撐枱腳不知幾溫馨，點知Alex在社交網出post，竟然留言tag第二個女人，透露在疫情期間經常見而加深認識，更用了女方清唱的甜蜜歌 〈老鼠愛大米〉作為背景音樂，吳若希唔嬲就假，Alex今次大鑊了！
撰文：東方新地 圖片：吳若希IG、Alex IG、蔡嘉欣IG
吳若希食飯慶祝周年紀念
吳若希與老公Alex當年奉女成婚，之後再添多個兒子湊成「好」字，二人有獨特的相處方式，不時鬥氣公開互相數臭。日前慶祝結婚4周年，本來開開心心食飯慶祝，點知老公Alex一個社交網post，令吳若希醋意大發！
好戲在後頭
原以為吳若希與Alex無驚無險恩愛慶祝，點知Alex其後在社交網一個post，為這個紀念日贈慶。Alex一開始就寫：「由於疫情關係，生活圈子細左，見黎見去都係果幾個人，令到自己更加了解這些人的缺點和優點。但……蔡小姐@kayan.c，你比番一日我地何家抖下得唔得！？今日係我同老婆結婚周年紀念！平時你點樣啜我個仔？點樣逼Giselle陪你玩我都算！求下你比一日我休息下！」Alex文中所Tag的人正是吳若希在《姊妹淘》中的拍檔蔡嘉欣，而最吊詭的是此post的背景音樂，竟然是蔡嘉欣清唱粵語版的〈老鼠愛大米〉。
同第二個女人打情罵俏
Alex用上大部份文字來提及蔡嘉欣，仲暗示因疫情關係，與蔡嘉欣成日見了解多咗，仲話對方搞到佢要抖抖，好容易被誤會。講完一大輪，Alex終於提吳若希：「老婆～第4年了！愛你仍然如第一年那樣愛你。I Love you forever and ever」但Alex依然沒有Tag吳若希，平時鍾意鬧老公的吳若希即時留言詐型。
蔡嘉欣繼續發功
吳若希呷醋到出面，蔡嘉欣依然繼續火上加油，她留言回應Alex：「估唔到今日你地食飯慶祝周年紀念 ，死都唔話俾我知係邊度食，搞到我嚟唔到，但我依然可以用第二種方式陪伴你地慶祝」，面皮10呎厚，唔怪得可以同吳若希做到姊妹。