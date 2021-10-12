吳若希結婚4週年打爛醋埕 老公出po提第二個女人 話因疫情而深入了解

吳若希與老公Alex Ho結婚4年，經常狗咬狗骨，吳若希不時絕世港女上身清算老公。日前慶祝結婚4週年，本來好好地撐枱腳不知幾溫馨，點知Alex在社交網出post，竟然留言tag第二個女人，透露在疫情期間經常見而加深認識，更用了女方清唱的甜蜜歌 〈老鼠愛大米〉作為背景音樂，吳若希唔嬲就假，Alex今次大鑊了！

撰文：東方新地 圖片：吳若希IG、Alex IG、蔡嘉欣IG