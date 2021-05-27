吳若希拍Vlog直擊開工實況 篤爆蔡嘉欣有機心 公開鬧「垃圾」
吳若希開通其個人YouTube Channel已經一段時間，日前她直擊《姊妹淘》的開工實況，與同樣拜金又牙尖嘴利的蔡嘉欣非常有火花，踢爆對方為收早而揀位坐，直指蔡嘉欣是「垃圾元老」，不過蔡嘉欣亦唔係省油的燈，句句有骨！
撰文：東方新地 圖片：吳若希IG圖片、吳若希YouTube影片截圖
吳若希為拍片出賣全家
吳若希向來為上位無所不用其極，近月開設了其個人YouTube頻道，吳若希幾乎全家出動，早前老公Alex何兆鴻與細佬Carson都已粉墨登場，最新一集更有齊一對仔女。
吳若希自拍返工前準備
因為有網民問吳若希點解唔拍有關工作的片，所以她就拍下開工的全日實況，先由起身準備出門開始，吳若希話自己會化定個底妝，之後會抽時間同仔女玩一陣，其家居環境非常闊落，多於一層，由二樓睡房行落地下大廳，已見細仔Kylian坐在BB椅玩樂。
吳若希咬實唔放
返到無綫電視城，吳若希周圍行介紹每個角落，之後就化妝換衫入廠準備錄影《姊妹淘》，她的鏡頭不時對準蔡嘉欣，期間更指她是「垃圾元老」。
篤爆蔡嘉欣揀位坐
之後要埋位錄影，吳若希直擊蔡嘉欣揀位坐，即場踢爆她有機心，因為坐中間位就補拍手的近鏡要遲收工。
兩女面和心不和
吳若希玩完踢爆，再直指蔡嘉欣得罪人多，說話又刻薄，就連另一主持陳詩欣亦贊同吳若希的說法。當日為520，而吳若希的生日是在523，錄影期間蔡嘉欣拿出蛋糕整蠱吳若希，唔提對方生日只話慶祝520快樂，仲笑吳若希唔使旨意做一姐，因為在《姊妹淘》莊思敏才是一姐，完美演繹口和心不和。