吳若希拍Vlog直擊開工實況 篤爆蔡嘉欣有機心 公開鬧「垃圾」

吳若希開通其個人YouTube Channel已經一段時間，日前她直擊《姊妹淘》的開工實況，與同樣拜金又牙尖嘴利的蔡嘉欣非常有火花，踢爆對方為收早而揀位坐，直指蔡嘉欣是「垃圾元老」，不過蔡嘉欣亦唔係省油的燈，句句有骨！

撰文：東方新地 圖片：吳若希IG圖片、吳若希YouTube影片截圖