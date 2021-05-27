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吳若希拍Vlog直擊開工實況 篤爆蔡嘉欣有機心 公開鬧「垃圾」

東方新地 - 娛聞

吳若希開通其個人YouTube Channel已經一段時間，日前她直擊《姊妹淘》的開工實況，與同樣拜金又牙尖嘴利的蔡嘉欣非常有火花，踢爆對方為收早而揀位坐，直指蔡嘉欣是「垃圾元老」，不過蔡嘉欣亦唔係省油的燈，句句有骨！

撰文：東方新地 圖片：吳若希IG圖片、吳若希YouTube影片截圖

吳若希
日前29歲生日的吳若希，與老公在社交網耍花槍。
吳若希
吳若希之前已搵老公Alex何兆鴻一齊拍片鬥廚藝。

吳若希為拍片出賣全家

吳若希向來為上位無所不用其極，近月開設了其個人YouTube頻道，吳若希幾乎全家出動，早前老公Alex何兆鴻與細佬Carson都已粉墨登場，最新一集更有齊一對仔女。

吳若希
吳若希話自己每次出外工作前，都會抽時間同小朋友玩。
吳若希
吳若希半歲大的細仔Kylian(博豬)。

吳若希自拍返工前準備

因為有網民問吳若希點解唔拍有關工作的片，所以她就拍下開工的全日實況，先由起身準備出門開始，吳若希話自己會化定個底妝，之後會抽時間同仔女玩一陣，其家居環境非常闊落，多於一層，由二樓睡房行落地下大廳，已見細仔Kylian坐在BB椅玩樂。

吳若希
吳若希沖咖啡期間，4歲囡囡Giselle放學由外傭湊返屋企，而愛犬Honey就不停吠叫。
吳若希
家姐一返到屋企即奔跑去錫細佬，場面好有愛，同時吳若希的豪宅大廳亦曝光。

吳若希咬實唔放

返到無綫電視城，吳若希周圍行介紹每個角落，之後就化妝換衫入廠準備錄影《姊妹淘》，她的鏡頭不時對準蔡嘉欣，期間更指她是「垃圾元老」。

吳若希
吳若希拍片介紹電視城。
吳若希
吳若希突然表示現場有個「垃圾元老」。
吳若希
吳若希所指的「垃圾元老」是蔡嘉欣，她解釋因為上一輯已經有她。

篤爆蔡嘉欣揀位坐

之後要埋位錄影，吳若希直擊蔡嘉欣揀位坐，即場踢爆她有機心，因為坐中間位就補拍手的近鏡要遲收工。

吳若希
吳若希寸爆蔡嘉欣有機心。
吳若希
鏡頭中的蔡嘉欣揀了側邊的位置坐下，吳若希解釋因為坐中間的主持需要補拍鏡頭。
吳若希
蔡嘉欣話謙虛的人先會坐側邊，吳若希唔同意。

兩女面和心不和

吳若希玩完踢爆，再直指蔡嘉欣得罪人多，說話又刻薄，就連另一主持陳詩欣亦贊同吳若希的說法。當日為520，而吳若希的生日是在523，錄影期間蔡嘉欣拿出蛋糕整蠱吳若希，唔提對方生日只話慶祝520快樂，仲笑吳若希唔使旨意做一姐，因為在《姊妹淘》莊思敏才是一姐，完美演繹口和心不和。

吳若希
吳若希在片中直指蔡嘉欣為人說話刻薄。
吳若希
蔡嘉欣拿出蛋糕，強調並非為吳若希慶祝生日，吳若希當場話唔想同佢做姊妹。
吳若希
蔡嘉欣句句有骨，笑吳若希唔使旨意做一姐，同埋唔做《姊妹淘》就冇其他容身之所，寸得好盡。
吳若希
吳若希畀蔡嘉欣玩完，再次在鏡頭前鬧人係「垃圾」。

吳若希拍Vlog自揭姊妹不和

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