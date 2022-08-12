30歲吳若希被揭家中咆哮真面目 老公Alex認尊嚴一早冇咗享受被虐
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30歲的吳若希同老公何兆鴻（Alex）結婚近5年，吳若希經常絕世港女上身在社交網公審老公，今次終於輪到Alex威返次！兩公婆擔任方力申、郭偉亮（Eric Kwok）和陳欣茵主持的J2台節目《鋪鋪Poker》，出名「虎妻」的吳若希，去到Poker枱由上靶變下靶，除了遭Alex無限「負評」及「白眼」，更無論手持好牌或是爛牌，都被老公一眼睇穿！
Alex是Poker高手參加世界賽
周六（13日）晚播出的《鋪鋪Poker》，由吳若希同老公Alex夫妻檔做嘉賓，原來Alex是Poker高手，早於約20年前已開始參加世界性比賽，連吳若希亦忍不住甜笑大讚：「好勁呀，我老公真係！」平時嘻嘻哈哈的吳若希，來到Poker枱上仍改不了大笑姑婆本色，更多次大叫擾亂對手Alex、方力申及Eric，可惜每次都遭Alex一嘢睇穿！
吳若希在家咆哮多過嘻嘻哈哈
吳若希慘成Alex、方力申和Eric的圍攻及狂踩對象，Eric問Alex吳若希在家中是否一樣經常嘻嘻哈哈？Alex停頓數秒苦思後竟爆出一句：「佢喺屋企咆哮多啲。」自信十足的Alex為了振夫綱，更三度在Poker枱上激動表示不介意被呼喝，力證自己對老婆睇通睇透，包括兩度大叫：「你（指吳若希）有蛇我切！」
Alex：我少少享受被虐嘅感覺
Alex連吳若希手持甚麼牌也瞭如指掌：「佢笑到咁，我同你講，佢一定中咗隻三！如果佢係三條，佢唔講嘢㗎喇。」Alex經常公開被老婆窒，Eric問他到底有沒有底線？Alex笑說：「其實尊嚴喺一早拍拖時已經冇咗，因為我有少少（享受）被虐嘅感覺，咁啱我老婆係鍾意虐待人嘅。」吳若希聞言即反擊指是Alex「自己攞嚟」。
吳若希先誕女後結婚
吳若希2017年為Alex誕女後，二人才結婚，前年再誕一子，湊成「好」字，兩公婆經常公開打情罵俏，吳若希上月在節目《日日媽媽聲2》公開數Alex在家地位最低，囡囡和囝囝地位最高，工人姐姐和寵物緊隨其後，老公則排在最尾。吳若希曾開Live鬧Alex寧願打機都不理她，但聖誕時卻送遊戲機給老公做聖誕禮物，令Alex開心到儍笑。