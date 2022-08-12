30歲吳若希被揭家中咆哮真面目 老公Alex認尊嚴一早冇咗享受被虐

30歲的吳若希同老公何兆鴻（Alex）結婚近5年，吳若希經常絕世港女上身在社交網公審老公，今次終於輪到Alex威返次！兩公婆擔任方力申、郭偉亮（Eric Kwok）和陳欣茵主持的J2台節目《鋪鋪Poker》，出名「虎妻」的吳若希，去到Poker枱由上靶變下靶，除了遭Alex無限「負評」及「白眼」，更無論手持好牌或是爛牌，都被老公一眼睇穿！