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30歲吳若希背住老公調戲健身教練 興奮過度反而令場面尷尬！

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30歲吳若希早前北上拍劇，但她不忘經營自己的YouTube頻道，日前她上載一段影片公然「調戲」健身教練，佢仲話自己明明好正經。

吳若希 吳若希拍片分享自己做gym心得，見到靚仔教練佢即刻心心眼。
吳若希拍片分享自己做gym心得，見到靚仔教練佢即刻心心眼。（圖片來源：YouTube＠Jinny Ng 吳若希）

30歲吳若希公然「調戲」健身教練

30歲吳若希已誕下兩名仔女，不過她沒有停下演藝事業發展，積極運動修身應付幕前演出。日前她上載一段影片分享自己常去的健身室，途中她的靚仔教練Andy亂入，吳若希即刻心心眼變返少女傻笑，仲不時大讚對方靚仔。吳若希大讚對方好「打耳」（得意），而且對眼好靚，仲話要效法「威威豬」，幫佢成立fans club。

吳若希 吳若希大讚教練Andy靚仔，不停派心心。
吳若希大讚教練Andy靚仔，不停派心心。（圖片來源：YouTube＠Jinny Ng 吳若希）
吳若希 吳若希變咗迷妹。
吳若希變咗迷妹。（圖片來源：YouTube＠Jinny Ng 吳若希）

吳若希興奮過度：我成日都入去你後花園

吳若希見到靚仔教練失晒魂，邀請對方入鏡拍片之餘，更查家宅問對方住邊。教練大方回應自己住南區，笑言海洋公園是自己的後花園，興奮的吳若希神回應：「我成日都入去你後花園！」此話一出令現場氣氛尷尬，她即刻打圓場：「點解呢句說話好似怪怪地……」

吳若希 吳若希見到靚仔教練就失晒魂，仲話：「我成日入去你後花園。」
吳若希見到靚仔教練就失晒魂，仲話：「我成日入去你後花園。」（圖片來源：YouTube＠Jinny Ng 吳若希）
吳若希 吳若希真係好興奮唔係扮。
吳若希真係好興奮唔係扮。（圖片來源：YouTube＠Jinny Ng 吳若希）
吳若希 吳若希靚仔教練全相。
吳若希靚仔教練全相。（圖片來源：[email protected]_andy）
吳若希 吳若希話要幫教練Andy開fans club，大家撐唔撐呢？
吳若希話要幫教練Andy開fans club，大家撐唔撐呢？（圖片來源：[email protected]_andy）
吳若希 網民都忍唔住出聲。
網民都忍唔住出聲。（圖片來源：網頁截圖）
吳若希 教練又真係幾charm嘅。
教練又真係幾charm嘅。（圖片來源：網頁截圖）
吳若希 吳若希話自己好正經冇調戲教練。
吳若希話自己好正經冇調戲教練。（圖片來源：網頁截圖）

吳若希積極修身晒拍靚相

吳若希積極修身應付幕前演出，不過原來佢都想趁青春留倩影。她在IG分享自己好多時想試影性感相但會怕尷尬，她慶幸找到全女班製作團隊，大家有互相自然很多。吳若希將來可能會在社交平台分享更多靚相，實行做靚媽。

吳若希 吳若希近期在IG分享靚相，表示自己慶幸搵到全女班團隊影性感相。
吳若希近期在IG分享靚相，表示自己慶幸搵到全女班團隊影性感相。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：YouTube＠Jinny Ng 吳若希、[email protected][email protected]_andy資料或影片來源：YouTube＠Jinny Ng 吳若希

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