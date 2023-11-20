TVB台慶2023｜吳若希地位十級跳 紅地氈拍檔菊梓喬變視帝陳展鵬
陳展鵬紅地氈拍檔李佳芯變吳若希
上年與陳展鵬行紅地氈的，是同樣為視后級人馬的Ali李佳芯，不過今年他身旁的變成了吳若希，他在訪問中亦不忘大讚拍檔一份，表示她好有機會做視后：「我覺得佢好犀利，有時我覺得佢嘅音樂（事業），係拖垮咗佢嘅演戲（事業），應該一早就雙線發展，同埋一早就應該同我合作！」吳若希坦言能夠與陳展鵬一齊行紅地氈，覺得非常開心：「我終於可以同視帝一齊行紅地氈！係我嘅榮耀，對於我來講！」翻查紀錄，上年她沒有行紅地氈，而前年她則與一班星夢歌手一同出場，2年之間待遇確實提升了不少！
吳若希陳展鵬互笠高帽
吳若希坦言自己從來未奪過任何獎項，對於能否問鼎視后沒有太大的慾望，不過陳展鵬則為她打了一支強心針：「你應該未攞過視后吖嘛，所以好大機會，因為公司會畀一啲未攞過嘅，呢個係加油同鼓勵！」吳若希隨即超興奮：「嘩！係㗎咩？公司淨係會畀啲未攞過？咁你攞咗2次啊！OMG！」陳展鵬表示，吳若希雖然在歌唱事業上並非新人，但演戲經驗尚淺，有很大的進步空間：「進步獎囉，又飛躍進步，又視后，《香港人在北京》又有機會，三個獎都有份提名，你諗下！」吳若希又表示，不論自己結果如何，投視帝的一票必定會投給陳展鵬，亦希望劇集可以奪獎項。
李佳芯靠邊站 吳若希升呢做一姐企中間
外界曾經多次傳出李佳芯近年被TVB雪藏，就連今晚台慶都無份出席。不過Ali今晚就一一身全白碎花長裙驚喜現身，粉碎無份出席台慶的傳聞。雖然係有份現身台慶，但有眼尖的網民發現貴為視后的Ali竟然在開場時要靠邊企，相反近日在《香港人在北京》首次擔正的吳若希仲企得簽過Ali。網民都紛紛留言戥Ali感到不值：「Ali真係冇曬地位」、「連吳若希都企得中間過佢」、「有得出席當贏」等。
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