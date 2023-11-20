TVB台慶2023｜吳若希地位十級跳 紅地氈拍檔菊梓喬變視帝陳展鵬

吳若希（Jinny）在台慶劇《香港人在北京》中憑着與陳展鵬飾演喜感十足的夫妻檔深受觀眾歡迎，歌手變演員的她事業攀上高峰，昨晚（19日）更獲TVB極度重視獲安排視后級排場，孖實視帝陳展鵬以情侶檔姿態現身《萬千星輝賀台慶》的紅地氈，地位十級跳！