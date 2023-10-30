香港人在北京︱吳若希翻身之作表現喜出望外 獲讚「8婆人設」演得到位
香港人在北京︱吳若希8婆Tone人設演得到位
吳若希入行12年終於擔正，在《香港人在北京》劇中飾演陳展鵬太太，搞笑演出非常搶眼。其中一集講述有份參與文創園區計劃的吳若希，在與館長閒聊時自稱對中國歷史感興趣，不斷懶醒拋書包，不過就頻頻講錯，傻傻分不清嬴政和秦始皇，又搞錯兵馬俑的位置，場面非常搞笑。
吳若希在劇中將「自以聰明、裝模作樣」的人設發揮得淋漓盡致，加上時不時加插其「8婆Tone」講對白，誇張演技意外深得內地網民歡心，一度以「香港人在北京女主是越難越愛」登上微博話題，成功翻身！
內地網民留言大讚
內地人氣不算高的吳若希，近日憑在劇中表現，成功吸引到內地網民眼球，大家都紛紛在社交平台留言大讚吳若希誇張演技夠搞笑，又讚她表情多多夠曬可愛：「女主演的還挺好」、「吳若希意外地搞笑」、「救命吳若希真的好搞笑」、「笑起來好可愛」等。
吳若希笑指無意再做女一
雖然吳若希憑今次《香港人在北京》成功彈起，但她在接受傳媒訪問時卻講明沒有興趣再做女一，指做女二、三、四等冇咁大壓力，希望能夠輕鬆開心咁工作，並且會希望平衡唱歌和拍劇兩方面的發展。其實早在劇集播出之前，吳若希已經講明唔覺得自己是女一，仲話主要戲份圍繞住陳展鵬，陳展鵬才是真正主角。
吳若希視麥美恩為勁敵
吳若希接受傳媒訪問時對於第一之做女一沒有壓力，又大讚演員陣容好，角色又似做自己，不少人大讚吳若希搞笑演出表現好，她坦言暫時想做諧星，而最大勁敵是好姊妹麥美恩，因為她轉數好快，而自己優點是夠蠢兼有長腿，經常鬧笑話被人取笑。
堅稱從未視菊梓喬Hana為勁敵
曾是「星夢一姐」的吳若希一直被外界拿來與同門的菊梓喬Hana作比較，鬥足多年的二人，吳若希就上位做女一，Hana就即將離巢。當被問到Hana離巢一事，吳若希就冷淡回應指「唔知道，一直都冇乜交流」，仲話除非Hana搶自己老公，否則都沒有理由視對方為競爭對手。此外，提到吳若希會否怕被《聲夢》和《中國好聲音》新人搶分頭和資源時，吳若希就直言不覺得資源有變少，反而覺得公司一直很尊重自己，會特意配合自己湊小朋友的時間安排。
吳若希曾憑《越難越愛》在內地翻Hit
去年楊丞琳在《聲生不息》中演唱吳若希的成名作〈越難越愛〉，結果令首歌再翻Hit，雖然有不少網民指楊丞琳比原唱更好聽，不過吳若希就不斷叨光，她透露今次北上除了拍劇，還會抽時間探親及走埠登台，並公開多謝楊丞琳唱了《越難越愛》後令很多內地人都想翻聽這首歌，不過吳若希又知唔知，網民最想聽嘅到底係邊個版本呢？
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