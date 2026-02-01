J Music｜吳若希罕談家人離世傷痛！新歌爆喊告白 竟笑稱MV男主角係假愛？
吳若希（Jinny）近日在音樂節目《J Music》中，罕有地剖白內心傷痛，透露新歌《超前告別》的創作靈感源於2024年家人離世的經歷。她在節目中一度感觸，更坦言想藉歌曲提醒大家珍惜眼前人，但談及MV拍攝時卻突然大爆笑料，究竟是甚麼讓她情緒有如此大的轉變？
吳若希剖白喪親之痛 新歌首試Band Sound
在最新一集《J Music》中，吳若希（Jinny）向主持Edmond暢談新歌《超前告別》的創作點滴。她透露這次是首度嘗試Band Sound風格，更邀請到人氣樂隊Supper Moment一手包辦作曲、編曲及監製，為樂迷帶來全新聽覺衝擊。Jinny坦言，這首歌延續了前作《感激跟你能夠遇見》的「告別」主題，而靈感更是源於2024年家人離世後，自己經過沉澱後的深刻體悟。這次合作不僅是音樂上的突破，更是她將個人最深沉情感轉化為創作能量的真誠展現，讓整首歌曲充滿了故事與溫度。
Jinny憶述創作心路 坦言MV靠演技放閃
節目中，吳若希深入分享了創作《超前告別》的心路歷程，她感觸地表示，經歷過失去，才真正學懂如何面對失去和表達感謝。她更藉著歌曲向大眾傳達珍惜當下的訊息，真情流露地說：「由我啱啱失去嘅時候先懂得去失去，先識得講多謝，去到依家好想喺想去前就提醒大家好多嘢都要趁早準備。」不過，當話題轉到MV拍攝時，氣氛瞬間變得輕鬆。對於MV中「高顏值」的男主角，Jinny隨即笑言與對方親密互動全靠演技，並公開向老公何兆鴻（Alex）派定心丸：「因為我真係太專一啦，太愛何生啦！諗住個男主角嘅時候笑得好開心，假㗎呢個，全部都是演技！」公然放閃的舉動，盡顯其風趣一面。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期