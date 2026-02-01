J Music｜吳若希罕談家人離世傷痛！新歌爆喊告白 竟笑稱MV男主角係假愛？

吳若希（Jinny）近日在音樂節目《J Music》中，罕有地剖白內心傷痛，透露新歌《超前告別》的創作靈感源於2024年家人離世的經歷。她在節目中一度感觸，更坦言想藉歌曲提醒大家珍惜眼前人，但談及MV拍攝時卻突然大爆笑料，究竟是甚麼讓她情緒有如此大的轉變？