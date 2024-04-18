31歲吳若希獲封「失竊界KOL」 連環被偷嘢嬲爆公開cctv

31歲吳若希（Jinny）近期接連不斷地遭遇偷竊事件，讓她的生活蒙上一層陰影。不過慘被封為「失竊界KOL」的吳若希，早前又突然在社交平台上呻自己再度失竊，仲公開埋賊人的外貌，引起不少網民和粉絲的關注……