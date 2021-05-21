吳若希29歲生日 出生福建7歲移民來港 搵錢至上靠負面新聞打響知名度

吳若希當年出道曾被封高登女神，不過好快就變成是非女王，入行13年做埋人阿媽都好似腦囟未生埋，三日唔埋在網上撩交鬧，仲公開鬧老公廢要離婚，語不驚人誓不休。雖然吳若希被指是無範港女，但原來她來自福建，仲曾經係有錢女……

撰文：東方新地 圖片：吳若希IG圖片、吳若希YouTube頻道截圖