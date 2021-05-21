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吳若希29歲生日 出生福建7歲移民來港 搵錢至上靠負面新聞打響知名度

東方新地 - 娛聞

吳若希當年出道曾被封高登女神，不過好快就變成是非女王，入行13年做埋人阿媽都好似腦囟未生埋，三日唔埋在網上撩交鬧，仲公開鬧老公廢要離婚，語不驚人誓不休。雖然吳若希被指是無範港女，但原來她來自福建，仲曾經係有錢女……

撰文：東方新地 圖片：吳若希IG圖片、吳若希YouTube頻道截圖

吳若希富家女出身

5月23日是吳若希（原名吳嘉妮）29歲生日，她在福建出世，據吳若希早年所講，吳父在當地經營酒店，家境富裕，由於父母要做生意非常忙碌，所以吳若希由爺爺嫲嫲湊大，原本過着無憂無慮的生活。

吳若希
入行多年的吳若希，今年29歲生日，她表示踏入生日周會有不同的慶祝活動。
吳若希
吳若希雖然經常被指是港女，但其實她來自福建。

吳若希經歷3年黑暗日子

吳若希7歲那年家中遭逢巨變，因為爸爸的酒店生意一落千丈，而且更衰爛賭孭了一身債，最後需要破産還債。吳若希過了三年黑暗日子，10歲時跟隨家人移民來港，因爲廣東話差經常被同學恥笑，功課多亦令學業跟唔上。

吳若希
吳若希開通了自己的YouTube頻道，日前與細佬Carson一齊拍片，Carson講到吳若希多年來對他的照顧，二人都忍唔住喊。
吳若希
吳若希姊弟感情要好，二人年紀相隔12年，吳若希多年來姊當母職照顧細佬。

吳若希誓要出人頭地

由那時候開始，吳若希意識到要搵好多錢才可以更積極改善生活，結果她坐言起行，16歲已仆倒入行，正式出道前經過兩年「改造」，除了學唱歌、樂理、樂器等，當然唔少得執靚自己，自從加入無綫做主持和拍劇，吳若希人氣急升做埋高登BB，她主唱電視劇《使徒行者》的洗腦插曲〈愈難愈愛〉更唱到街知巷聞，之後拍《倩女失魂》時更傳出姣黐蕭正楠、又有三點式寫真流出和與男子啜嘴密照外洩等，有關吳若希的負面新聞，全部都娛樂性豐富。

吳若希
16年尾吳若希宣布未婚懷孕三個月，17年誕下女兒Giselle，去年11月再誕下兒子Kylian，她表示想女兒將來有兄弟姊妹照應，所以生第二胎。
吳若希
日前吳若希與老公何兆鴻夫妻檔拍片進行廚藝大比併，期間唔少得嘈交互相指罵，吳若希更被老公踢爆一粒米都未煮過。

2歲蒙豬眼

吳若希原名吳嘉妮，福建出世集萬千寵愛在一身，天氣寒冷被家人包粽一樣。

吳若希
吳若希小時候

3歲天生八字眉

吳若希父母贈送巨型蛋糕為她慶祝3歲生日，吳若希皺起八字眉用力吹。

吳若希
吳若希小時候

5歲中華兒女

一身娘爆祖國裝束，吳若希天生大面，家人為她塗上口紅，眉間點了紅點，看來是過新年。

吳若希
吳若希小時候

8歲家道中落

因為爸爸破産，吳若希變回窮家小女孩，不過大劫過後一家依然快樂，更帶吳若希參觀動物園。

吳若希
吳若希小時候

11歲單眼皮女生

吳若希天生的單眼皮、細眼、鼻扁和起角pizza臉，原來遺傳自吳媽媽。

吳若希
吳若希小時候

15歲龍友最愛

吳若希不時語出驚人，曾自爆被南亞裔人士非禮、在微博投訴被的士司機視覺非禮等，自認索爆的吳若希出道前曾當龍模，以iPad身形配三白眼，好趕客。

吳若希
吳若希被翻出當年做龍模時影的三點式照片。

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