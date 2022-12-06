吳若希數臭TVB做嘢要倒貼 慶幸TVB冇畀獎：完全唔Care！

一直係無綫「親生女」的吳若希（Jinny）準備開一連兩日的演唱會，所以近日接受了艾力的網上節目《Have a nice Date》訪問宣傳。在訪問中，吳若希竟然語出驚人數臭TVB做野冇錢賺之餘，又開口回應當年TVB冇俾「最受歡迎女歌星」一事！