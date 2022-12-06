吳若希數臭TVB做嘢要倒貼 慶幸TVB冇畀獎：完全唔Care！
出聲數臭TVB做嘢冇錢賺
去年先續約的吳若希，早前接受艾力的網上節目《Have a nice Date》訪問宣傳演唱會時，大膽話自己做野係為開心，又數臭TVB做野冇錢賺：「你估喺TVB做嘢係為錢咩？全世界都知道TVB做嘢冇錢，仲要倒貼！」此話一出，Eric即刻擔心吳若希會否在條片出街後被雪藏，吳若希即刻入位宣傳自己演唱會，仲稱今次演唱會為「吳若希告別演唱會」，認真大膽！
回應下令農莊刪相一事
早年有個叫「有機薈低碳農莊」facebook專頁，上載了張吳若希的相片以答謝她到訪，點知卻惹起吳若希不滿，被她下令農莊刪相。吳若希在訪問中回應表示自己並不介意普通市民私底下找自己合照，但批評該農莊唔尊重自己，自己先會咁大反應：「嗰單嘢真係弱智㗎喎，因為嗰張相相中唔止我一個人，嗰張相係我同我朋友嘅合照，佢係張合照cap出嚟嘅相，重點係我自己俾錢帶我小朋友去，我自己俾錢走入去玩㗎喎，呢個係尊重問題，你唔尊重我嘅話，Sorry，我都唔想係你page出現。」
慶幸TVB冇畀最受歡迎女歌星：完全唔Care個獎
除此之外，主持Eric又問到吳若希有冇介意當年TVB冇俾自己「最受歡迎女歌星」，吳若希大方表示自己「完全冇介意，完全唔Care個獎」。當Eric追問點解當時宣佈得獎人係Hana菊梓喬嘅時候，吳若希要大動作嘲笑對方，吳若希就話：「我覺得好彩唔係我攞咋，開心嘅原因唔係因為佢攞，而係因為真係唔好係我攞啊。」她表示自己曾經都攞過比較大嘅獎項，所以知道得獎後的壓力，她坦言希望自己唱歌是為了開心，而不是因為壓力，所以奪獎與否對自己並不重要。
吳若希自爆隆胸冧老公
吳若希在接受傳媒訪問時，自嘲自己沒身材，所以兩年前曾經有準備過隆胸冧老公，但吳若希老公一直反對，直至近年老公的態度有稍微改變，吳若希就話會馬上「坐言起行」添！
即睇吳若希火爆訪問：
下令農莊facebook專頁刪相
近年活躍於社交網的吳若希（Jinny），不時大方po相po片同粉絲分享。不過，有個叫「有機薈低碳農莊」facebook專頁，上載了張張Jinny的相片以答謝她到訪，並簡單表示：「多謝吳若希昨天一家大小到訪菠蘿園」，點知卻惹起Jinny不滿，更在專頁留言：「相片未經授權公開，請盡快移除」。事件即引起網友熱烈討論，紛紛圍插Jinny：「好大的官威」、「以為自己大明星？」、「人哋幫你宣傳執到啦」等等，到最後該農莊專頁將貼文刪除。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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