吳若希得罪方丈笠水急轉彎 網民：恥笑完TVB點兜都冇用

入行12年的吳若希（Jinny），早前為即將在麥花臣舉行的首個個人演唱會，接受一網上節目訪問時，爆出：「全世界都知喺TVB做嘢係無錢㗎啦，仲要倒貼呀！」吳若希事後即笠水，上TVB娛樂新聞台解畫，更自爆收高層電話！