《宮心計》兩大童星重聚「劉三好」17年後近況曝光 IG驚見婚紗照！

TVB經典神劇《宮心計》播出至今已近17年，當年劇中一眾童星的演出亦令觀眾印象深刻！近日，飾演小王爺「李怡」的吳諾弘，就邀請了飾演小「劉三好」的陳詩慧上自己的YouTube頻道，二人相隔17年再度世紀同框，即時掀起網民集體回憶殺！