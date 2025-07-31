《宮心計》兩大童星重聚「劉三好」17年後近況曝光 IG驚見婚紗照！
《宮心計》小王爺小三好17年後合體 吳諾弘自爆怕尷尬
現為港隊劍擊運動員的吳諾弘，近年開設YouTube頻道，不時邀請昔日童星好友做嘉賓。最新一集就請來《宮心計》的「小三好」陳詩慧，吳諾弘一開場就笑言：「原來上次見面已經係2008年， 想睇吓今次究竟有幾尷尬。」二人選擇在碼頭邊拍攝，陳詩慧解釋背後原因，原來與她昔日情緒有關：「其實我中學嗰陣EMO（情緒化）嘅時候好鍾意睇海，好似讀書、拍拖，又或者自己一個人出街同食飯。」她坦言因家人忙碌，自己又不常找朋友，拍拖鬧交後就會獨自到海邊沉澱，一番話道出童星背後的孤獨感。
陳詩慧驚爆6位數片酬真相 「假到不堪」一句話揭內幕
節目中，吳諾弘大膽追問當年轟動一時的傳聞，指陳詩慧曾以6位數天價接拍電影。對此，陳詩慧毫不猶豫地笑著否認：「假到不堪！」她隨即還原事件真相，原來當年確實有電影找上門，但條件是必須休學兩個月。她憶述：「學校啲老師叫我諗清楚，過咗就冇咗呢回事。」經過深思熟慮後，她決定以學業為重，最終推卻了這次機會，因此所謂的6位數酬勞，她坦言：「連酬勞都未出現嘅時候，已經取消咗。」這個驚人内幕，打破了外界多年來對她「高薪童星」的印象，原來風光背後另有取捨。
回帶《宮心計》經典場面 吳諾弘陳詩慧童星之路大不同
想當年，吳諾弘和陳詩慧在《宮心計》的演出深入民心，特別是吳諾弘飾演的小王爺為逃避追殺而出宮，佘詩曼飾演的「劉三好」拿著糖蓮子追轎，希望他「苦中一點甜」一幕，至今仍是經典。二人自此星途各異：
陳詩慧： 在參演《宮心計》前，已憑電影《男兒本色》及《保持通話》嶄露頭角，更因後者獲監製梅小青賞識。如今長大後的她已是亭亭玉立的清秀少女，可謂女大十八變。
吳諾弘： 6歲入行的他童星經驗極之豐富，在TVB短短十年間拍攝逾30套劇集，堪稱「御用童年」，曾演活鄭嘉穎、馬浚偉、陳豪及蕭正楠等男主角的童年。至2015年拍畢《四個女仔三個BAR》後，為專心學業及劍擊發展而淡出幕前。
網民洗版勁感動「回憶返哂嚟」 盼二人再合作
這次「小王爺」與「小三好」的世紀合體，瞬間在網上引爆熱議，大批網民湧入影片留言區洗版，紛紛表示被這波「回憶殺」擊中！不少看著他們長大的觀眾都大為感動：「見到佢哋兩個即刻諗返起糖蓮子嗰幕，眼濕濕！」「《宮心計》真係童年回憶！估唔到17年咁快過！」「小三好大個咗好靚女！小王爺變咗劍擊王子好勁！」「兩個都大個仔大個女，時間真係過得好快！」更有網民敲碗，希望二人能有機會再次合作，在幕前重聚，滿足一眾劇迷的願望。