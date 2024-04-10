吳鎮宇遭15歲兒子貼出「遺照」劃清界線 怒批：可悲的活著！

現年62歲的吳鎮宇近日在內地節目《無限超越班2》擔任評審，以其獨特的「耿直毒舌」風格成為話題焦點。日前，他兒子吳費曼（Feynman）在社交平台上貼出爸爸吳鎮宇《無間道》中飾演的「倪永孝」角色黑白遺照，又寫道要與爸爸劃清界線，事件隨即惹起社會爭議。