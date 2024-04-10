吳鎮宇遭15歲兒子貼出「遺照」劃清界線 怒批：可悲的活著！
廣告
現年62歲的吳鎮宇近日在內地節目《無限超越班2》擔任評審，以其獨特的「耿直毒舌」風格成為話題焦點。日前，他兒子吳費曼（Feynman）在社交平台上貼出爸爸吳鎮宇《無間道》中飾演的「倪永孝」角色黑白遺照，又寫道要與爸爸劃清界線，事件隨即惹起社會爭議。
吳鎮宇節目中「毒舌」言論引關注
吳鎮宇在《無限超越班2》節目中對參賽者向佐的表現提出批評，這一評論在網上引起了廣泛關注，有網民甚至為他捏了一把冷汗。吳鎮宇直言不諱的風格在節目中嶄露頭角，成為了最受觀眾歡迎的導師之一。
吳鎮宇被兒子吳費曼貼黑白照劃清界線
網民在吳費曼的微博留言後，這位曾經退出微博半年的年輕人發文回應，意圖與父親吳鎮宇劃清界線。他貼出了一張吳鎮宇在經典電影《無間道Ⅱ》中飾演的「倪永孝」角色的黑白遺照，並寫道「號主本人因意外離世，永遠懷念！」這一舉動無疑是在社交媒體上製造了一波波的討論浪潮。
吳費曼回應網民後又刪帖
面對網民的留言，吳費曼以一種戲謔的方式回應，他寫道：「重新認識一下，我叫王晶衛不認識甚麽吳鎮宇，不認識誰是吳費曼，沒有看過無限造孽班。本人不上學的不識字，在一家黑膠點（店）上班。以上都是語音輸入。」並附上三張照片，包括相關留言截圖、羅嘉良劇集對白「你爸爸傷心是必然的」，以及前述的黑白遺照。然而，這些帖文不久後便被吳費曼刪除，但已經引起了廣泛的關注和討論。
吳鎮宇親自發文回應事件：要教育一下
事件發酵後，吳鎮宇在微博上發文回應，他表示：「我家兒子，吳費曼最近又出現在微博，頻上熱搜。當然小孩子的瘋言瘋語，大家也會一笑而過，但作為家長的我，發現有一點是要教育一下的，就是不能用微博來刷存在感，為博取別人的眼光而活，是一個可悲的活著！」
網民對父子爭議的關注
吳鎮宇和15歲兒子吳費曼（Feynman）的這場微博爭議，引起了不少網民的關注。許多人看著Feynman從小長大，對於這突如其來的父子間的公開爭論感到意外。儘管Feynman的帖文已經被刪除，但這一事件仍在網上引起了熱烈的討論。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：微博@吳鎮宇、微博@Real吳費曼