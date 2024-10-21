吳鎮宇16歲仔費曼近況曝光被指似36歲 無懼正面出鏡自嘲似流浪漢

吳鎮宇兒子吳費曼（Feynman）今年已16歲，他在2014年與吳鎮宇一同參加真人騷《爸爸去哪兒2》而爆紅，之後他曾嘗試開設社交帳號與粉絲互動，但後來疑因受輿論壓力而選擇隱退，最近他再次出現在公眾視野中，但其近況卻震驚到不少網民！

