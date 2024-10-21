吳鎮宇16歲仔費曼近況曝光被指似36歲 無懼正面出鏡自嘲似流浪漢
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吳鎮宇兒子吳費曼（Feynman）今年已16歲，他在2014年與吳鎮宇一同參加真人騷《爸爸去哪兒2》而爆紅，之後他曾嘗試開設社交帳號與粉絲互動，但後來疑因受輿論壓力而選擇隱退，最近他再次出現在公眾視野中，但其近況卻震驚到不少網民！
吳鎮宇兒子吳費曼16歲重90Kg
吳鎮宇和他的兒子經常在網上搞笑互寸，費曼更以其幽默性格深得網友喜愛，被稱為「搞笑王」，吳鎮宇透露只得16歲的吳費曼愛吃卻愛做運動，目前身高182cm，體重已達到90KG（約198磅）。近日吳鎮宇更和兒子一同現身內地一個真人騷節目。
吳鎮宇16歲仔吳費曼驚人變化變到超大隻
在《喜劇之王單口季》的節目中，吳鎮宇是評判之一，當主持人提到吳費曼也在場時，他顯得十分驚訝，吳鎮宇表示知道兒子在場，但不知道他坐在哪裡。16歲的費曼被發現長大不少，戴著眼鏡，頭髮盤成高髮髻，身形顯得更加健碩，這番變化讓在場觀眾都感到驚訝。最後吳費曼罕有地開口以18字表示：「可能你們認不出，因為我跟他（吳鎮宇）長得不太一樣。」
網民意見不一：樣子長得太焦急了 準備同老豆影兄弟照
網民對吳費曼的變化反應不一，有人感嘆他的成熟，也有人認為他若瘦下來依然是帥哥，並稱讚他的性格非常有趣：「小時候很可愛的，怎長成這樣了，太成熟了」、「似36歲多D」、「其實瘦下來就還是帥哥的」、「他性格太好笑了香港頂流」、「費曼瘦下來和他爸一模一樣」、「呢位油膩大叔係16歲？」、「十幾歲仔髮線退到去頭頂」、「樣子長得太焦急了，準備同老豆影兄弟照」、「你話谷德昭個仔就信」等。
吳鎮宇罕有曬出兒子近照費曼自嘲似流浪漢
睇吳鎮宇微博，近日他亦罕有曬出了兒子費曼的照片，兩父子分別與Jackson王嘉爾合照，吳鎮宇更搞笑留言：「費曼問我能不能把他的同學一起帶上，我發覺現在高中生長得差別挺大的！這位同學平時多食點，看看費曼。」寸爆費曼身形太大份，引來網民留言為他平反，讚他其實已消瘦了不少。
另一方面，費曼日前被誤會注銷了微博帳號，他發布影片解釋只是隱藏了，要和他互關才能看得到。影片中亦可見到費曼出鏡，他更在留言中親自解釋當日上節目時所講的說話：「原本要說：可能認不出我，我不像我爸爸。一個長得像殺人犯，另一個像流浪漢。…結果我語言不通。」
撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：《爸爸去哪兒2》、《喜劇之王單口季》、微博@吳鎮宇DD的食食猪樂部、微博@ Real吳費曼資料或影片來源：原文刊於NewMonday