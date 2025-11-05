63歲影帝搭巴士刷樂悠咭 遭車長質疑「冒用」險趕下車
63歲影帝吳鎮宇昨日在微博分享一段搭巴士的驚險經歷，原來他使用樂悠咭乘車時，因外貌過於年輕被車長質疑「冒用他人證件」，險些被趕下車。這位金馬影帝當場掏出身份證自證年齡，並自嘲「天生如此」，意外引發網民熱議他的凍齡外貌。
吳鎮宇搭巴士刷樂悠咭遭質疑
吳鎮宇昨日在微博發文透露，自己搭乘巴士時使用樂悠咭享用2元乘車優惠，豈料車長一看就開始不悅，直指他「太顯年輕」懷疑冒用他人證件。這位63歲影帝當場掏出身份證證明自己確實已屆樂悠咭使用年齡，並幽默地解釋「我不是故意的，天生如此，請看我身份證」。他更在帖文中配上三張在巴士上站著的自拍照，穿著白色上衣搭配黑色漁夫帽，完全零遮掩融入民眾日常生活。
影帝自嘲回應網民調侃
面對這次巴士驚魂記，吳鎮宇展現一貫的幽默感。當有網民在評論區開玩笑問「為什麼沒有人給你讓座？」時，他機智回應「還傷人不夠嗎？」引起更多網民哄堂大笑，但沒想到會因為搭公車而意外登上微博熱搜。
吳鎮宇曾拍內地關愛座公益片
有趣的是，吳鎮宇早前曾為內地「中華慈善日」拍攝一條關於關愛座的公益短片，片中他一上車就坐上關愛座，遭乘客詰難「先生！你坐這不合適吧，這老弱病殘孕專座」。片中吳鎮宇神情自若沒有理會，直到對方再次質疑他的年齡時，他才掏出「港澳居民來往內地通行證」，證件上清楚寫著「1961-12-21」，令該乘客驚訝表示「吳老師你都60多了啊」。這段戲劇性的畫面與現實中的巴士經歷形成有趣對比，也反映出他確實因外貌年輕而經常遇到類似質疑。
網民讚歎凍齡外貌花期太長
「吳鎮宇刷老年卡被質疑」迅速登上微博熱搜，網民紛紛留言讚歎他的凍齡外貌。「花期太長了！一點看不出60歲」、「不怪司機，誰叫你長得太凍齡」、「真的看不出63歲啊」、「長成這樣，我如果是司機我也會懷疑」等留言湧現。更有網友搞笑回應他的自拍照「怎麼沒人讓座給你」，充分展現網民對這位影帝保養有道的驚歎。坐著的乘客似乎完全沒有發現巨星的存在，每個人都低頭做著自己的事情，也側面證明了吳鎮宇確實融入了普通市民的日常生活。
圖片來源：吳鎮宇微博、吳鎮宇抖音資料或影片來源：原文刊於新假期