63歲影帝搭巴士刷樂悠咭 遭車長質疑「冒用」險趕下車

63歲影帝吳鎮宇昨日在微博分享一段搭巴士的驚險經歷，原來他使用樂悠咭乘車時，因外貌過於年輕被車長質疑「冒用他人證件」，險些被趕下車。這位金馬影帝當場掏出身份證自證年齡，並自嘲「天生如此」，意外引發網民熱議他的凍齡外貌。