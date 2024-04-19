吳鎮宇驚見「死敵」袁詠儀即場爆粗 曾勁讚張智霖娶袁詠儀「救贖眾生」
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「死敵」袁詠儀驚喜加盟內地節目《無限超越班2》，導師之一吳鎮宇為的反應卻如見瘟神，即場爆出粗口！這段插曲在社交媒體上引起熱烈討論，成為網民間的笑話。
「死敵」驚喜現身 吳鎮宇嚇到彈開
在內地綜藝節目《無限超越班2》的新一集預告中，節目組安排了一個大驚喜，就是邀請了吳鎮宇的「死敵」袁詠儀（靚靚）加盟。當袁詠儀出現在錄影現場一刻，興奮地向吳鎮宇張開雙手說：「我好想你。」
但吳鎮宇一見袁詠儀出現，即時嚇到轉身爆粗：「嘩，X！」並一邊掩嘴大笑，一邊極速彈開，兼用手狂撥空氣，徬彿在撥走不潔之物，這一幕令在場的人員都忍不住大笑。
吳鎮宇粗口被原音播出獲網民大讚夠自然
而吳鎮宇的粗口還被原音播出，網民猜測應是工作人員聽不明白港式單字粗口，所以未有消音。不少網民更大讚吳鎮宇的粗口講得相當自然，完全表現出他最真實的震驚心情，絕對係真情流露。
過去合作無間 今變「死敵」
吳鎮宇與袁詠儀曾在2019年的電影《家和萬事驚》中飾演夫妻，當時兩人合作融洽。不過吳鎮宇在宣傳電影時，曾寸爆袁詠儀演巴辣人妻演得傳神：「全香港無女演員能像她這麼樣潑辣了，哈哈！」
兩年後在《暗殺風暴》的宣傳活動中，吳鎮宇更戲稱張智霖的最大優點是娶走了袁詠儀，令她再不能出來害人，並勁讚他是在「救贖眾生」，為社會作出貢獻：「最偉大的張智霖，做了一輩子的好事了！」
網絡口水戰 互相「擊中要害」
對於吳鎮宇的嘲諷，袁詠儀之後曾隔空在微博上作出回應，她寫道：「鎮宇哥！偉大的人還有你的太太，為大眾除暴安良、警惡懲奸、捨身取義。」不過網民都相信二人因為關係親近，所以才可以互相開這樣的玩笑。
網民笑指終於明白梁朝偉「偉大」之處
適逢近日劉嘉玲代老公梁朝偉在金像獎頒獎禮上捧走影帝大獎時，在台上狂讚老公「偉大」，引來不少網民狠批她太浮誇，今次吳鎮宇和袁詠儀之間勁讚對方另一半「偉大」之事被重提，有網民就搞笑指終於明白「原來劉嘉玲讚老公偉大係咁解！」
撰文：東方新地圖片來源：《無限超越班2》截圖、《家和萬事驚》劇照、微博@袁詠儀靚靚、微博@Real吳費曼、ViuTV